0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Некоторые украинцы получат четвертую платежку за газ

Личные финансы
55
Некоторые украинцы получат четвертую платежку за газ
Некоторые украинцы получат четвертую платежку за газ
Основная часть украинцев оплачивает три платежки за газ. Однако некоторым потребителям придется оплатить и четвертую. Рассказываем, кому именно и за что придется платить.
Большинство украинцев должны оплачивать три платежа за газ:
  • за потребленный газ — то есть фактически использованное количество кубометров;
  • за доставку газа — то есть за транспортировку голубого топлива в вашу квартиру;
  • за техническое обслуживание газовых сетей — то есть своевременное обследование и ремонт внутридомовых систем, благодаря которым вы получаете газ.

Четвертая платежка за газ

Однако некоторые украинцы могут получить четвертую платежку за газ. Как рассказали специалисты компании «Газсети», четвертую оплату за газ должны осуществить владельцы газовых плит и котлов.
Такие потребители должны самостоятельно и своевременно заботиться о техническом обслуживании плит и котлов, чтобы исключить неисправность и предотвратить аварии.
Читайте также
Заказывать обслуживание газовых плит и котлов потребитель должен добровольно и самостоятельно — соответствующую заявку можно оставить в центрах обслуживания клиентов компании «Газсети». Проверять оборудование советуют раз в год.
Стоимость пакетного комплексного обслуживания котла и газовой плиты обойдется около 1500 гривен, а отдельное техническое обслуживание плиты — 360 гривен.
Ранее мы сообщали, что в декабре на рынке газа для населения произошли изменения: стало на одного поставщика меньше, а цены обновились. Хотя годовые тарифы остаются стабильными, месячные предложения на декабрь снизились.
По материалам:
На пенсии
Цены на газДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems