Некоторые украинцы получат четвертую платежку за газ
Основная часть украинцев оплачивает три платежки за газ. Однако некоторым потребителям придется оплатить и четвертую. Рассказываем, кому именно и за что придется платить.
Большинство украинцев должны оплачивать три платежа за газ:
- за потребленный газ — то есть фактически использованное количество кубометров;
- за доставку газа — то есть за транспортировку голубого топлива в вашу квартиру;
- за техническое обслуживание газовых сетей — то есть своевременное обследование и ремонт внутридомовых систем, благодаря которым вы получаете газ.
Четвертая платежка за газ
Однако некоторые украинцы могут получить четвертую платежку за газ. Как рассказали специалисты компании «Газсети», четвертую оплату за газ должны осуществить владельцы газовых плит и котлов.
Такие потребители должны самостоятельно и своевременно заботиться о техническом обслуживании плит и котлов, чтобы исключить неисправность и предотвратить аварии.
Заказывать обслуживание газовых плит и котлов потребитель должен добровольно и самостоятельно — соответствующую заявку можно оставить в центрах обслуживания клиентов компании «Газсети». Проверять оборудование советуют раз в год.
Стоимость пакетного комплексного обслуживания котла и газовой плиты обойдется около 1500 гривен, а отдельное техническое обслуживание плиты — 360 гривен.
Ранее мы сообщали, что в декабре на рынке газа для населения произошли изменения: стало на одного поставщика меньше, а цены обновились. Хотя годовые тарифы остаются стабильными, месячные предложения на декабрь снизились.
