Некоторые украинцы получат четвертую платежку за газ

Основная часть украинцев оплачивает три платежки за газ. Однако некоторым потребителям придется оплатить и четвертую. Рассказываем, кому именно и за что придется платить.

Большинство украинцев должны оплачивать три платежа за газ:

за потребленный газ — то есть фактически использованное количество кубометров;

за доставку газа — то есть за транспортировку голубого топлива в вашу квартиру;

за техническое обслуживание газовых сетей — то есть своевременное обследование и ремонт внутридомовых систем, благодаря которым вы получаете газ.

Четвертая платежка за газ

владельцы газовых плит и котлов. Однако некоторые украинцы могут получить четвертую платежку за газ. Как рассказали специалисты компании «Газсети», четвертую оплату за газ должны осуществить

Такие потребители должны самостоятельно и своевременно заботиться о техническом обслуживании плит и котлов, чтобы исключить неисправность и предотвратить аварии.

Заказывать обслуживание газовых плит и котлов потребитель должен добровольно и самостоятельно — соответствующую заявку можно оставить в центрах обслуживания клиентов компании «Газсети». Проверять оборудование советуют раз в год.

Стоимость пакетного комплексного обслуживания котла и газовой плиты обойдется около 1500 гривен, а отдельное техническое обслуживание плиты — 360 гривен.

Ранее мы сообщали , что в декабре на рынке газа для населения произошли изменения: стало на одного поставщика меньше, а цены обновились. Хотя годовые тарифы остаются стабильными, месячные предложения на декабрь снизились.

