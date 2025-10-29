0 800 307 555
Кто может не оплачивать доставку газа

В ноябре 2025 года все владельцы жилья, подключенного к газовым сетям, обязаны платить за его доставку. Однако начисления можно прекратить. Рассказываем, кто может не платить за газ и что для этого нужно сделать.
Как пояснили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), украинцы продолжают получать отдельную платежку — счет за транспортировку газа. Даже если потребление отсутствует, документ все равно поступает и его нужно оплачивать.
Для многих граждан, в том числе пенсионеров и малообеспеченных семей, это создает дополнительную финансовую нагрузку. Однако льготы или скидки на оплату доставки для социально уязвимых категорий не предусмотрены.

Почему нужно платить даже без потребления

Плата за транспортировку газа начисляется автоматически — на основании самого факта подключения жилья к распределительной сети. То есть, если квартира или дом имеют активное подключение, платежка будет поступать независимо от того, пользуется ли владелец газом.
Цена на газ

Цена газа для бытовых потребителей остается фиксированной — 7,96 грн за кубометр. Согласно правительственному решению, этот тариф не будет меняться по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.
В то же время мораторий не распространяется на оплату доставки газа — ее необходимо платить отдельно, и тариф может отличаться в зависимости от региона.

Как избежать платы за доставку газа

Единственный законный способ не платить «вторую платежку» — официально отсоединиться от газовой системы. Для этого нужно:
  1. Подать письменное заявление своему оператору газораспределительных сетей с просьбой прекратить договор.
  2. Получить акт об отключении от газоснабжения.
  3. Дождаться приезда технических работников, которые физически перекроют подачу газа или установят заглушку.
После выполнения всех процедур начисление за доставку прекращается.
Если оператор затягивает процесс или отказывает в отключении, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЭКУ — орган, контролирующий деятельность газораспределительных компаний.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
