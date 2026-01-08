0 800 307 555
OpenAI представила ChatGPT Health для работы с медицинскими данными

Технологии&Авто
Компания OpenAI объявила о запуске новой функции ChatGPT Health, ориентированной на сферу здравоохранения. Сервис позволяет пользователям анализировать результаты медицинских тестов, готовиться к приемам у врача и получать советы касательно питания и физических нагрузок.
ChatGPT Health может интегрироваться с электронными медицинскими записями, фитнес-браслетами и приложениями для контроля здоровья, такими как Apple Health и MyFitnessPal. Система также поддерживает загрузку медицинских фотографий и файлов для их анализа, а также ввод индивидуальных инструкций для лучшего понимания пользователя.
По данным OpenAI, еженедельно более 230 миллионов человек обращаются в ChatGPT с вопросами о здоровье и самочувствии. Для разработки новой функции компания в течение двух лет консультировалась с более чем 260 врачами из 60 стран, чтобы безопасно запустить отдельное подразделение Health.
OpenAI подчеркивает, что сервис не предназначен для постановки диагнозов, а должен предоставлять полезную информацию и помогать пользователям лучше ориентироваться в собственных данных.
Особое внимание уделено конфиденциальности: разговоры, связанные со здоровьем, будут отделены от других частей приложения ChatGPT. Сервис работает с многоуровневым шифрованием и имеет отдельное пространство с усиленной защитой данных.
Кроме того, информация по ChatGPT Health по умолчанию не используется для обучения базовым моделям ChatGPT. Также, если пользователь начинает обсуждать вопросы здоровья в обычном интерфейсе приложения, система предложит перенести диалог в специальный раздел.
Представители компании отмечают, что ChatGPT Health создан как дополнение к работе врачей, а не как замена их решений.
Фиджи Симо, генеральный директор OpenAI по направлению приложений, отметила, что врачи часто не имеют достаточно времени для детального объяснения пациентам их состояния. По ее словам, искусственный интеллект может помочь восполнить этот пробел, поскольку у него нет таких ограничений по времени и ресурсам.
Запуск функции выполняется в формате бета-тестирования с предыдущим списком ожидания. Доступ к нему получат пользователи планов Free, Go, Plus и Pro вне Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. Интеграция с медицинскими записями и отдельными приложениями доступна только в США. В ближайшие недели сервис станет доступным всем пользователям ChatGPT.
