0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Засекречены объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона

Казна и Политика
21
Засекречены объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона
Засекречены объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона
Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потерь добычи. Но точные объемы публично не оглашаются.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Полный ответ я вам дам отдельно, не привселюдно», — сказала она в ответ на вопрос депутата об объемах газа, которые нужно импортировать.
Свириденко напомнила о плане, чтобы в хранилищах на начало отопительного сезона было 13,2 млрд кубометров газа. «Эта задача, эта отметка достигнута, и у нас такой объем был», — сказала она.
Она сообщила о значительных потерях внутренней добычи. «Вы знаете, что происходило с атаками на газовую систему. Я не хочу говорить о потерях газодобычи внутренней, но нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа», — сказала Свириденко.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems