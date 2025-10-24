Засекречены объемы и суммы импорта газа для отопительного сезона
Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа из-за потерь добычи. Но точные объемы публично не оглашаются.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Полный ответ я вам дам отдельно, не привселюдно», — сказала она в ответ на вопрос депутата об объемах газа, которые нужно импортировать.
Свириденко напомнила о плане, чтобы в хранилищах на начало отопительного сезона было 13,2 млрд кубометров газа. «Эта задача, эта отметка достигнута, и у нас такой объем был», — сказала она.
Она сообщила о значительных потерях внутренней добычи. «Вы знаете, что происходило с атаками на газовую систему. Я не хочу говорить о потерях газодобычи внутренней, но нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа», — сказала Свириденко.
