0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн

Казна и Политика
29
В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн
В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн
По данным депозитария НБУ, в течение 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 430 133,1 млн грн, 2 445,9 млн долл. США и 779,2 млн евро.
Об этом сообщил НБУ.
На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 320 344,4 млн грн, 2 883,0 млн долл. США и 752,5 млн евро.
В течение 2025 года заимствования Министерства финансов Украины на внутреннем долговом рынке на 93 763,0 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в декабре — на 26 648,1 млн грн в эквиваленте. Роловер вкладов в ОВГЗ по итогам 2025 года составляет 113% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.
В целом с начала полномасштабного вторжения по 31 декабря 2025 года Правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1 482 115,7 млн. грн., 10 791,3 млн долл. США и 3 247,2 млн евро, а на погашение за ОВГЗ направило 995 154,2 млн. грн., 11 495,3 млн долл. США и 2 921,4 млн евро.
Обеспечить эффективную работу внутреннего долгового рынка удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка.
В частности, в феврале были усилены возможности для осуществления Министерством финансов Украины активных операций с целью повышения эффективности управления внутренним государственным долгом: Национальный банк обеспечил возможность проведения расчетов по новому виду размещения ОВГЗ путем проведения аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на ОВГЗ другого выпуска, находящиеся в обращении.
Со своей стороны, правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. Так, максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в декабре, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США — 4,00% годовых, в евро — 3,25% годовых.
«На протяжении 2025 года правительство привлекло на внутреннем долговом рынке почти 570 млрд грн, из них более 430 млрд — в гривне. Стабильная работа внутреннего долгового рынка — результат эффективного взаимодействия фискальных и монетарных властей и весомая составляющая обеспечения макрофинансовой устойчивости. Это важный инструмент для улучшения срочности средств в рисковости и стабильности рынка в банковской системе мощной международной поддержкой — предохранитель эмиссионного финансирования дефицита бюджета три года подряд во время полномасштабной войны», —
отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ по состоянию на 01 января 2026 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.
Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.
Второй по объему — портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 01 января 2026 года он составлял:
  • 110 839,2 млн грн, или 37,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 01 декабря 2025 года — 103 073,2 млн грн, или 36,4%);
  • 1 375 млн долл. США, или 63,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 01 декабря 2025 года — 1 416,6 млн долл. США, или 64,1%);
  • 250,9 млн евро, или 36,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 01 декабря 2025 года — 232,4 млн евро, или 41,7%).
Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 01 января 2026 года составил 181,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 171,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 01 января 2024 года.
Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 01 января 2026 года составил 4 146,4 млн грн, 12,3 млн долл. США и 10 млн евро.
Министерство финансов Украины в декабре 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 188,0 млн долл. США.
Читайте статью — Выгодно купить ОВГЗ в Украине: какие существуют варианты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems