В 2025 году правительство привлекло от продажи/обмена ОВГЗ на аукционах более 569 млрд грн

По данным депозитария НБУ, в течение 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 430 133,1 млн грн, 2 445,9 млн долл. США и 779,2 млн евро.

Об этом сообщил НБУ.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 320 344,4 млн грн, 2 883,0 млн долл. США и 752,5 млн евро.

В течение 2025 года заимствования Министерства финансов Украины на внутреннем долговом рынке на 93 763,0 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в декабре — на 26 648,1 млн грн в эквиваленте. Роловер вкладов в ОВГЗ по итогам 2025 года составляет 113% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

В целом с начала полномасштабного вторжения по 31 декабря 2025 года Правительство Украины на первичных аукционах привлекло 1 482 115,7 млн. грн., 10 791,3 млн долл. США и 3 247,2 млн евро, а на погашение за ОВГЗ направило 995 154,2 млн. грн., 11 495,3 млн долл. США и 2 921,4 млн евро.

Обеспечить эффективную работу внутреннего долгового рынка удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка.

В частности, в феврале были усилены возможности для осуществления Министерством финансов Украины активных операций с целью повышения эффективности управления внутренним государственным долгом: Национальный банк обеспечил возможность проведения расчетов по новому виду размещения ОВГЗ путем проведения аукционов по размещению ОВГЗ с одновременным обменом на ОВГЗ другого выпуска, находящиеся в обращении.

Со своей стороны, правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. Так, максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в декабре, составила в гривне 17,80% годовых, в долларах США — 4,00% годовых, в евро — 3,25% годовых.

«На протяжении 2025 года правительство привлекло на внутреннем долговом рынке почти 570 млрд грн, из них более 430 млрд — в гривне. Стабильная работа внутреннего долгового рынка — результат эффективного взаимодействия фискальных и монетарных властей и весомая составляющая обеспечения макрофинансовой устойчивости. Это важный инструмент для улучшения срочности средств в рисковости и стабильности рынка в банковской системе мощной международной поддержкой — предохранитель эмиссионного финансирования дефицита бюджета три года подряд во время полномасштабной войны», — отметил Глава НБУ Андрей Пышный.

Ниже приведена подробная статистика депозитария НБУ по состоянию на 01 января 2026 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Второй по объему — портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 01 января 2026 года он составлял:

110 839,2 млн грн, или 37,4% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 01 декабря 2025 года — 103 073,2 млн грн, или 36,4%);

1 375 млн долл. США, или 63,3% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 01 декабря 2025 года — 1 416,6 млн долл. США, или 64,1%);

250,9 млн евро, или 36,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 01 декабря 2025 года — 232,4 млн евро, или 41,7%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц по состоянию на 01 января 2026 года составил 181,6 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 171,4 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 01 января 2024 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 01 января 2026 года составил 4 146,4 млн грн, 12,3 млн долл. США и 10 млн евро.

Министерство финансов Украины в декабре 2025 года погасило военные ОВГЗ на сумму 188,0 млн долл. США.

