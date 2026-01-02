Как вырастут в 2026 году пенсии у военных с инвалидностью Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Как вырастут в 2026 году пенсии у военных с инвалидностью

Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала, какая будет военная пенсия в Украине в новом году.

Для того чтобы понять, какая пенсия будет с 1 января 2026 года для военных, нужно обращать внимание на размер денежного довольствия, т. е.

лицам с инвалидностью в результате войны I группы — 100%;

II группы — 80%;

II группы — 60% соответствующих сумм денежного довольствия (заработка).

При этом, как отметила Капустинская, существуют минимальные гарантии, ниже которых выплата быть не может:

для лиц с инвалидностью в результате войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы — в размере 5025 гривен;

II группы — 4610 гривен;

III группы — 4396 гривен.

Для других случаев инвалидности (связанных с прохождением службы) базовые цифры составляют 4605 грн, 4396 грн и 4186 грн соответственно.

Для расчета минимальных выплат другим категориям военнослужащих и правоохранителей применяется система повышающих коэффициентов к указанным выше базовым суммам:

110% от базы — для старших солдат и сержантского состава срочной службы;

120% от базы — для рядового, сержантского и старшинского состава (контрактников), а также младшего состава Национальной полиции, ГСЧС, ГБР, НАБУ и Службы судебной охраны;

130% от базы — для всего офицерского состава и лиц среднего и высшего начальствующего состава силовых ведомств.

«Важная норма статьи 22 закона: обязательная ежегодная индексация с 1 марта, начиная с 2023 года. Перерасчет производится в соответствии с Законом „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, что позволяет поддерживать покупательскую способность ветеранских выплат независимо от экономических колебаний», — отметила Капустинская.

