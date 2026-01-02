Как вырастут в 2026 году пенсии у военных с инвалидностью
Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала, какая будет военная пенсия в Украине в новом году.
По словам адвоката, пенсионное обеспечение военнослужащих и ветеранов регулируется законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Для того чтобы понять, какая пенсия будет с 1 января 2026 года для военных, нужно обращать внимание на размер денежного довольствия,
т. е.
- лицам с инвалидностью в результате войны I группы — 100%;
- II группы — 80%;
- II группы — 60% соответствующих сумм денежного довольствия (заработка).
При этом, как отметила Капустинская, существуют минимальные гарантии, ниже которых выплата быть не может:
- для лиц с инвалидностью в результате войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы — в размере 5025 гривен;
- II группы — 4610 гривен;
- III группы — 4396 гривен.
Для других случаев инвалидности (связанных с прохождением службы) базовые цифры составляют 4605 грн, 4396 грн и 4186 грн соответственно.
Для расчета минимальных выплат другим категориям военнослужащих и правоохранителей применяется система повышающих коэффициентов к указанным выше базовым суммам:
- 110% от базы — для старших солдат и сержантского состава срочной службы;
- 120% от базы — для рядового, сержантского и старшинского состава (контрактников), а также младшего состава Национальной полиции, ГСЧС, ГБР, НАБУ и Службы судебной охраны;
- 130% от базы — для всего офицерского состава и лиц среднего и высшего начальствующего состава силовых ведомств.
«Важная норма статьи 22 закона: обязательная ежегодная индексация с 1 марта, начиная с 2023 года. Перерасчет производится в соответствии с Законом „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, что позволяет поддерживать покупательскую способность ветеранских выплат независимо от экономических колебаний», — отметила Капустинская.
Читайте больше о выплатах в нашей статье:
Поделиться новостью
Также по теме
Как вырастут в 2026 году пенсии у военных с инвалидностью
Украина и Черногория обновили Соглашение о свободной торговле: что изменится
Макрофинансовые показатели Украины за 2025 год: госдолг, ВВП, инфляция
Экспорт IT-услуг вырос на $141 млн в годовом исчислении
Работодателям компенсируют в среднем 77 тыс. грн за обустройство инклюзивного рабочего места
Настроения бизнеса ухудшились: половина предприятий недовольна финансовым состоянием