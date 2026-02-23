Бизнес может сэкономить 600 млн грн ежегодно благодаря проекту «єЧек» — Минэкономики Сегодня 16:40 — Казна и Политика

Бумажные чеки будут постепенно исчезать

В Украине ежегодно формируется 9,49 млрд фискальных чеков. По мере роста доли безналичных расчетов эта цифра продолжает увеличиваться, что означает миллиарды бумажных носителей и значительные затраты бизнеса. Благодаря внедрению цифрового сервиса «єЧек» украинский бизнес ежегодно сможет экономить около 600 млн грн

Об этом рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Александр Циборт, передает пресс-служба министерства.

«Мы не меняем правила фискализации. Мы меняем форму доставки документа. єЧек — это сервисное решение для процесса, уже существующего в очень большом масштабе», — отметил Циборт.

Сколько стоит бумажный чек

По оценкам, бизнес тратит около 600 млн грн в год только на бумагу для печати чеков, без учета обслуживания принтеров, расходных материалов и логистики. В то же время бумажный чек, выполняя юридическую функцию, в повседневном использовании часто теряется, выгорает или не используется.

єЧек — это цифровое отображение уже сформированного фискального чека через РРО/ПРРО в истории транзакций банковского приложения. «Документ как существовал, так и существует в системе — человек просто получает к нему удобный доступ», — пояснил замминистра.

Как будут внедрять сервис

Сервис реализуется поэтапно:

Пилотный этап — с параллельной печатью бумажного чека. Полное масштабирование — до конца 2026 года.

Участие является- добровольное. Если клиент не дал согласия в банковском приложении, бумажный чек будет выдаваться в обычном режиме.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине начато внедрение єЧека — электронного чека, который автоматически хранится в банковском приложении клиента. Сервис внедряют поэтапно. На первом этапе он уже доступен клиентам ПриватБанк, ПУМБ, VST bank и monobank. Получить єЧек можно в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan, а также на АЗС Укрнафта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.