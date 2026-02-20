0 800 307 555
ру
Кабмин направил дополнительные деньги на повышение зарплат педагогам и соцработникам

Казна и Политика
73
Мониторинг выполнения местных бюджетов будет осуществляться Министерством финансов
Кабинет Министров принял решение в первую очередь направить часть дополнительных дотаций местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Педагоги и соцработники должны получать зарплаты вовремя и в полном объеме. Для этого правительство в первую очередь направляет отдельные дополнительные дотации местным бюджетам в 2026 году на оплату труда в образовательной и социальной сферах», — говорится в сообщении.
По ее словам, решение предусматривает финансирование зарплат работников бюджетных учреждений, в том числе педагогических и научно-педагогических работников, специалистов по предоставлению социальных и реабилитационных услуг, а также других работников соответствующих сфер.

Контроль за исполнением бюджетов

Как отметила глава правительства, Министерство финансов будет вести мониторинг выполнения местных бюджетов и координировать взаимодействие с областными военными администрациями.
«Таким образом обеспечиваем повышение зарплат педагогам и работникам соцзаведений с 1 января 2026 года», — подчеркнула премьер-министр.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на народного депутата, главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева писал, в бюджетах местных общин недостаточно ресурсов для выполнения правительственного решения о повышении зарплат педагогам и социальным работникам.
Нардеп отмечал, что проблема носит системный характер. «Перечень должностей, для которых предусмотрено повышение, значительно шире перечня учреждений, финансируемых из образовательной субвенции», — заявлял Гетманцев, добавив, что субвенция не покрывает оплату труда работников дошкольного, внешкольного, художественного, профессионально-технического образования. Также не обеспечено повышение оплаты труда работников социальной и реабилитационной сферы.
По материалам:
Finance.ua
КабминЗарплата
