В ЕС оценили экономический вклад украинских беженцев

Казна и Политика
13
Специальная посланница ЕС по вопросах украинцев Ильва Йоганссон
Украинцы, которые находятся в странах Европейского Союза под временной защитой, в целом вносят положительный вклад в рынки труда и экономику государств-членов и не являются обузой для социальных систем.
Об этом заявила специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоганссон в интервью Радио Свобода.

Занятость украинцев растет

По ее словам, хотя уровень интеграции украинцев в рынок труда отличается в зависимости от страны, общая тенденция положительная, а занятость украинцев в государствах-членах растет.
«Общая ситуация такова, что они вносят вклад в рынок труда. И я думаю, что в будущем это будет ситуация, когда работодатели в государствах-членах будут хотеть их удержать», — отметила Йоганссон.
Она отметила, что в отдельных странах уровень участия украинцев в рынке труда уже приблизился к показателям местного населения. В частности, в Польше и Чехии этот показатель очень высок.

Финансовый эффект для бюджетов

«В странах, где проводили исследования, например в Чехии, выяснили, что украинцы в прошлом году внесли вдвое больше средств, чем государство потратило на социальные выплаты для них «, — сказала спецпосланникЕС.
В частности, как сообщало Radio Prague International, в первой половине 2025 года доходы, которые украинцы принесли в бюджет Чехии в виде налогов, составили 15 млрд крон (616 млн евро), в то время как государственные дотации на гуманитарную помощь, проживание, здравоохранение и образование за этот период составили 7,2 млрд евро.

Спрос на украинских работников

По словам Йоганссон, украинцев в ЕС все чаще рассматривают не только как работников для национальных рынков труда, но и важный ресурс для проектов, связанных с Украиной.
«Сейчас я веду обсуждение вместе с бизнес-сектором, ведь многие европейские компании уже присутствуют в Украине. Эти компании обращаются за украинской рабочей силой здесь, в государствах-членах, для направления в Украину, поскольку им нужны знания языка и культурные навыки», — отметила Йоганссон.
Она также подчеркнула, что повышение квалификации украинцев в странах ЕС и их участие в транснациональных проектах может стать важной составляющей восстановления Украины и дальнейшей интеграции в Европейский Союз.
Согласно данным Евростата, на ноябрь 2025 года в странах Европейского Союза под временной защитой находились 4,33 миллиона украинцев.
По материалам:
Радіо Свобода
Европейская интеграцияЕСЭкономикаУкраинцы
