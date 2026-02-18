0 800 307 555
Аудит «спящих» лицензий на месторождения — о чем идет речь

Казна и Политика
42
Премьер-министр Юлия Свириденко поручила руководству Государственной службы геологии и недр ускорить аудит «спящих» спецразрешений на пользование участками.
По словам главы правительства, в ходе встречи временный глава Госгеонедр доложил о проверке «спящих» спецразрешений на стратегические полезные ископаемые и нефтегазоносные недра, пишет Укринорфм.
Свириденко отметила, что планируется ликвидировать лицензии на месторождения, на которых не начались работы до начала полномасштабного вторжения.
«Активы не должны простаивать, а должны работать на экономику. Поручила ускорить аудит лицензий и выйти на системные решения в сфере недропользования в марте», — говорится в сообщении.
Что касается состояния санкционных активов и выполнения графика их продажи, утвержденного Кабинетом министров, то, по информации главы фонда госимущества Дмитрия Наталухи, первыми в этом году будут выставлены на продажу торговый центр «Оушен Плаза» (ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь»), ООО «Николаевский глиноземный завод», отель в Буковеле ООО «Амстел-СКИ» и ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат.
Недавно в Украине впервые избран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения «участок Добра» в Кировоградской области по механизму соглашения о распределении продукции. Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, которая привлечет минимум $179 млн инвестиций.
Напомним, хоть Украина и крупнейшая страна Европы, в планетарном масштабе она малыш — всего 0,4% земной суши. В то же время в недрах Украины содержится 5% минерального потенциала мира. Об этом читайте в нашей статье:

Недра Украины: почему они так интересуют наших врагов

