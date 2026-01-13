0 800 307 555
ру
Украина впервые избрала победителя конкурса на разработку литиевого месторождения

17
В Украине впервые избран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения «участок Добра» в Кировоградской области по механизму соглашения о разделе продукции.
Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, которая привлечет минимум $179 млн. инвестиций.
По словам Свириденко, пилотный проект по разработке полезных ископаемых — литиевое месторождение «участок Добра» в Кировоградской области.
Месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в $179 млн, из которых $12 млн направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, $167 млн ​​на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения.
К конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были приглашены украинские и иностранные компании и консорциумы с имеющимися финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования.
По материалам:
УНН
