Украина впервые избрала победителя конкурса на разработку литиевого месторождения Сегодня 12:33

В Украине впервые избран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения «участок Добра» в Кировоградской области по механизму соглашения о разделе продукции.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, которая привлечет минимум $179 млн. инвестиций.

По словам Свириденко, пилотный проект по разработке полезных ископаемых — литиевое месторождение «участок Добра» в Кировоградской области.

Месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в $179 млн, из которых $12 млн направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, $167 млн ​​на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения.

К конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были приглашены украинские и иностранные компании и консорциумы с имеющимися финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования.

