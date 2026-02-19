Деньги от бабушки: чиновник задекларировал, что нашел в гараже наследство 653 тыс. долларов Сегодня 14:23 — Казна и Политика

Деньги от бабушки: чиновник задекларировал, что нашел в гараже наследство 653 тыс. долларов

Временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Александр Субботенко во время проверки своей декларации Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) заявил, что нашел 653 тыс. долларов наличными в гараже своей умершей бабушки.

Как пишет Delo.ua , об этом стало известно из полного отчета проверки декларации чиновника, с которым ознакомилась редакция 368.media

В 2024 году Субботенко был заведующим сектором по координации и контролю территориальных и межрегиональных территориальных органов Госэкоинспекции.

НАПК заинтересовали наличные в размере 623 тыс. долларов, которые тот задекларировал в 2024 году. Чиновник объяснил, что значительную часть (653 тыс. долларов) он якобы обнаружил в гараже ГСК «Прогресс» в Харькове, после того как в 2021 году получил его в наследство от умершей в декабре 2020 года бабушки. Такое объяснение повторяется и в декларации за 2022 год.

Деньги от бабушки по наследству

Чиновник утверждает, что средства бабушка получила законно вместе с дедушкой. Он рассказывает о «семейном правиле» конвертировать гривневый эквивалент в доллары и сохранять наличные деньги для жизненных затрат. НАЗК считает, что бабушка и дедушка субъекта декларирования не имели финансовой возможности сэкономить значительные денежные средства.

Женщина официально работала в должности техсекретаря Харьковского РК ЛКСМУ, а после выхода на пенсию в 1984 году она не вела никакой предпринимательской деятельности, а также не была учредителем или бенефициарным владельцем ни одной юридической компании.

В материалах полной проверки имеется копия завещания, в котором отсутствует информация о каких-либо денежных средствах, имеющихся у бабушки Субботенко. В то же время чиновник заявил, что часть средств получена из продажи квартиры, но это всего лишь 11 тыс. долларов.

Субботенко также хотел «легализовать» «найденные в гараже бабушки» деньги через суд. Однако решение Коминтерновского районного суда Харькова от 11 февраля 2022 года (дело № 641/8971/21) в удовлетворении исковых требований относительно признания права собственности на денежные средства в порядке наследования по закону было отказано.

Суд отметил прямо: «данные денежные средства могут представлять собой клад» и подчеркнул, что истцом не предоставлено никаких доказательств существования этих средств, а также доказательств того, что они принадлежали его бабушке.

Кроме того, проверка НАПК выявила также несоответствия в декларации Субботенко относительно нескольких объектов недвижимости:

квартира в Харькове (65,2 кв. м, общая долевая собственность);

квартира в Киеве;

гараж в Харькове (32,1 кв. м, собственность с 2021 года — тот самый, где якобы найдены средства);

машиноместа в Киеве.

По итогам проверки НАПК пришли к выводу о наличии признаков уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366−2 УКУ. Общая сумма недостоверно задекларированных сведений составляет 26,7 миллионов гривен.

Ранее НАПК в октябре завершило 108 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. В каждой из проверенных деклараций выявлены нарушения, 58% - с признаками недостоверных сведений.

