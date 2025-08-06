НАПК выявляет элитные авто в декларациях по сниженной цене — Finance.ua

НАПК выявляет элитные авто в декларациях по сниженной цене Сегодня 14:33 — Личные финансы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в декларациях чиновников выявило тенденцию к росту количества транспортных средств, задекларированных по цене, вероятно, ниже рыночной.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК проанализировало данные деклараций за 2022−2024 годы относительно новых авто, приобретенных по уменьшенной стоимости:

в 2022 году декларанты приобрели 1,47 тыс. автомобилей 2022 года выпуска, среди которых 63 по цене менее 400 тыс. грн;

в 2023 году количество приобретенных авто 2022 и 2023 годов выпуска составляет 4 тыс., среди них 150 по цене менее 400 тыс. грн;

в 2024 году — 5,39 тыс. легковых автомобилей 2022−2024 годов выпуска, из которых 336 по цене менее 400 тыс. грн.

Инфографика: nazk.gov.ua

При проведении полных проверок деклараций НАПК неоднократно фиксировало случаи, когда декларанты или члены их семей приобретали транспортные средства по цене существенно меньше среднерыночной.

В чем может быть причина низкой стоимости

Как пояснили в НАПК, на стоимость автомобиля в первую очередь влияет его эксплуатационный износ (чаще всего это автомобили, приобретенные на аукционах за рубежом) и/или техническое состояние (как правило, это автомобили после ДТП, требующие существенного ремонта).

На формирование стоимости автомобиля значительно ниже рыночной также может влиять наличие родственных связей между продавцом и покупателем (например, договор между братьями, супругами и т. п. ). Но такие случаи должны быть подтверждены документально.

Если объяснений или подтверждений нет, это может обозначать:

скрытый подарок или взятка;

попытку снизить налоговую нагрузку;

наличие необоснованных активов (отсутствие подтвержденных источников доходов).

К примеру, депутат Обуховского городского совета отразила в декларации за 2023 год сведения о том, что член ее семьи приобрел автомобили Mercedes-Benz S 560 2018 года выпуска за 149 тыс. грн и Toyota Camry 2017 года выпуска за 10 тыс. грн.

В ходе полной проверки декларации установлено, что рыночная стоимость таких транспортных средств составляет более 2,9 млн. грн. и 717 тыс. грн. соответственно. При этом размер доходов декларантки и члена ее семьи, полученных из подтвержденных источников, не позволял совершать такие расходы. В ходе проверки установлена неточность оценки задекларированных активов и признаки необоснованности активов.

НАПК направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру соответствующие материалы для рассмотрения вопроса об обращении в суд с иском о взыскании активов в доход государства.

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