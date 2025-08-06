НАПК выявляет элитные авто в декларациях по сниженной цене — Finance.ua

НАПК выявляет элитные авто в декларациях по сниженной цене
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в декларациях чиновников выявило тенденцию к росту количества транспортных средств, задекларированных по цене, вероятно, ниже рыночной.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
НАПК проанализировало данные деклараций за 2022−2024 годы относительно новых авто, приобретенных по уменьшенной стоимости:
- в 2022 году декларанты приобрели 1,47 тыс. автомобилей 2022 года выпуска, среди которых 63 по цене менее 400 тыс. грн;
- в 2023 году количество приобретенных авто 2022 и 2023 годов выпуска составляет 4 тыс., среди них 150 по цене менее 400 тыс. грн;
- в 2024 году — 5,39 тыс. легковых автомобилей 2022−2024 годов выпуска, из которых 336 по цене менее 400 тыс. грн.
При проведении полных проверок деклараций НАПК неоднократно фиксировало случаи, когда декларанты или члены их семей приобретали транспортные средства по цене существенно меньше среднерыночной.
В чем может быть причина низкой стоимости
Как пояснили в НАПК, на стоимость автомобиля в первую очередь влияет его эксплуатационный износ (чаще всего это автомобили, приобретенные на аукционах за рубежом) и/или техническое состояние (как правило, это автомобили после ДТП, требующие существенного ремонта).
На формирование стоимости автомобиля значительно ниже рыночной также может влиять наличие родственных связей между продавцом и покупателем (например, договор между братьями, супругами
и т. п.). Но такие случаи должны быть подтверждены документально.
Если объяснений или подтверждений нет, это может обозначать:
- скрытый подарок или взятка;
- попытку снизить налоговую нагрузку;
- наличие необоснованных активов (отсутствие подтвержденных источников доходов).
К примеру, депутат Обуховского городского совета отразила в декларации за 2023 год сведения о том, что член ее семьи приобрел автомобили Mercedes-Benz S 560 2018 года выпуска за 149 тыс. грн и Toyota Camry 2017 года выпуска за 10 тыс. грн.
В ходе полной проверки декларации установлено, что рыночная стоимость таких транспортных средств составляет более 2,9 млн. грн. и 717 тыс. грн. соответственно. При этом размер доходов декларантки и члена ее семьи, полученных из подтвержденных источников, не позволял совершать такие расходы. В ходе проверки установлена неточность оценки задекларированных активов и признаки необоснованности активов.
НАПК направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру соответствующие материалы для рассмотрения вопроса об обращении в суд с иском о взыскании активов в доход государства.
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