В декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли нарушений почти на 35 миллионов — Finance.ua

В декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли нарушений почти на 35 миллионов Сегодня 17:21 — Криминал

В декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли нарушений почти на 35 миллионов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения более чем на 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого областного совета, которая является также главным врачом коммунального учреждения здравоохранения «Хмельницкий областной центр медико-санитарной экспертизы».

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам полной проверки декларации за 2022 год установлены признаки незаконного обогащения, а также признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 16,5 млн грн.

В частности, декларантка и ее муж в течение 2022 года вывезли за пределы Украины более 38 млн грн в разных валютах. Происхождение 16,4 млн грн не было подтверждено официальными документами, что является признаками незаконного обогащения, сведения о таких доходах не указаны в декларации.

Во время повторной проверки декларации за 2023 год, начатой ​​по вновь открывшимся обстоятельствам, установлено, что декларантка не указала сведения о денежных активах в размере 18 млн грн, право на требование которых имеет муж, сведения о которых ей не могли быть неизвестны. Кроме того, не подтверждены источники происхождения средств, которые в дальнейшем были изъяты в ходе досудебного расследования. В целом за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 18,3 млн грн.

В ходе проверок также установлена ​​скрытая от декларирования криптовалюта , принадлежащая мужу декларантки.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за февраль завершило 85 полных проверок деклараций, отобранных по новому рискоориентированному подходу, в ходе которых выявило нарушения более чем на 605 млн грн.

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