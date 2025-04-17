В декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли нарушений почти на 35 миллионов — Finance.ua
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В декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли нарушений почти на 35 миллионов

Криминал
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В декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли нарушений почти на 35 миллионов
В декларациях руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли нарушений почти на 35 миллионов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения более чем на 34,8 млн грн в декларациях депутата Хмельницкого областного совета, которая является также главным врачом коммунального учреждения здравоохранения «Хмельницкий областной центр медико-санитарной экспертизы».
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
По результатам полной проверки декларации за 2022 год установлены признаки незаконного обогащения, а также признаки декларирования недостоверных сведений более чем на 16,5 млн грн.
В частности, декларантка и ее муж в течение 2022 года вывезли за пределы Украины более 38 млн грн в разных валютах. Происхождение 16,4 млн грн не было подтверждено официальными документами, что является признаками незаконного обогащения, сведения о таких доходах не указаны в декларации.

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Во время повторной проверки декларации за 2023 год, начатой ​​по вновь открывшимся обстоятельствам, установлено, что декларантка не указала сведения о денежных активах в размере 18 млн грн, право на требование которых имеет муж, сведения о которых ей не могли быть неизвестны. Кроме того, не подтверждены источники происхождения средств, которые в дальнейшем были изъяты в ходе досудебного расследования. В целом за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 18,3 млн грн.
В ходе проверок также установлена ​​скрытая от декларирования криптовалюта, принадлежащая мужу декларантки.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за февраль завершило 85 полных проверок деклараций, отобранных по новому рискоориентированному подходу, в ходе которых выявило нарушения более чем на 605 млн грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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