НАЗК виявило порушення на понад 605 мільйонів гривень у деклараціях за лютий — Finance.ua

НАЗК виявило порушення на понад 605 мільйонів гривень у деклараціях за лютий Сьогодні 13:14 — Казна та Політика

НАЗК виявило порушення на понад 605 мільйонів гривень у деклараціях за лютий

Національне агентство з питань запобігання корупції за лютий завершило 85 повних перевірок декларацій, відібраних за новим ризикоорієнтованим підходом, під час яких виявило порушення на понад 605 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Порушення виявлені в 53% декларацій

За даними агентства, порушення виявлені у 45 деклараціях, тобто у 53% із числа завершених. Зокрема, ознаки недостовірних відомостей встановлені у 45 деклараціях на понад 584 млн грн.

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Також в одній декларації встановлені ознаки необґрунтованості активів на понад 3,8 млн грн, та ще в одній декларації ознаки незаконного збагачення на понад 17,8 млн грн.

До компетентних органів у лютому направлені 34 обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність за ст. 366−2 Кримінального кодексу України «Декларування недостовірної інформації».

НАЗК скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чотири матеріали для ініціювання питання про визнання необґрунтованими активів.

ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок, завершених у лютому, виявлені у деклараціях:

колишнього заступника голови Одеської обласної державної адміністрації, у декларації за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 4,5 млн грн. НАБУ розпочало кримінальне провадження;

колишнього першого заступника начальника митниці Поліська митниця Держмитслужби, у декларації за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 3 млн грн. Обґрунтований висновок скерований до Державного бюро розслідувань (ДБР);

начальника митного поста УкрПошта Київської митниці, у декларації за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 14,2 млн грн. НАБУ розпочало кримінальне провадження;

колишнього заступника начальника митного поста «Чернівці» — начальника відділу Чернівецької митниці, у декларації за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 7,1 млн грн. Обґрунтований висновок скерований до НАБУ;

депутата Закарпатської обласної ради, у декларації за 2021 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 65,9 млн грн, а також встановлені ознаки незаконного збагачення на понад 17,8 млн грн. Обґрунтовані висновки скеровані до НАБУ;

депутата Запорізької обласної ради, у декларації за 2022 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 49,7 млн грн. НАБУ розпочало кримінальне провадження;

колишнього депутата Броварської міської ради, у декларації за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 193,5 млн грн. Національна поліція України (НПУ) розпочала кримінальне провадження;

депутата Костопільської міської ради, у декларації за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 24,1 млн грн. Обґрунтований висновок скерований до НПУ;

депутат Полтавської районної ради, у декларації за 2021 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 8,5 млн грн, а також ознаки необгрунтованості активів на понад 3,8 млн грн. Обґрунтований висновок скерований до НПУ;

колишньої голови МСЕК КП Львівської обласної ради «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи», у декларації за 2023 рік встановлені ознаки недостовірних відомостей на понад 12,7 млн грн. Обґрунтований висновок скерований до НПУ.

Загалом з початку року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за результатами розгляду 33 обґрунтованих висновків НАЗК.

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«Це свідчить про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність проведених перевірок», — акцентували в агентстві.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало , що в Єдиному державному реєстрі декларацій передбачена можливість виправлення помилок. Головне — зробити це правильно та вчасно, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Як внести зміни в подану декларацію

увійдіть у свій персональний кабінет; знайдіть подану декларацію — біля неї є кнопка «Подати виправлену декларацію», яка буде активною 30 днів з моменту подання документа; натисніть кнопку — система створить чернетку виправленої декларації; відредагуйте дані; збережіть зміни, після чого чернетка виправленої декларації буде збережена; подайте чернетку виправленої декларації.

Виправлену декларацію можна подати лише один раз протягом 30 днів після подання основної декларації.

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