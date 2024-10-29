У НАЗК розповіли, скільки вже заплатили викривачам корупції — Finance.ua
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У НАЗК розповіли, скільки вже заплатили викривачам корупції

Казна та Політика
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У НАЗК розповіли, скільки вже заплатили викривачам корупції
У НАЗК розповіли, скільки вже заплатили викривачам корупції
Після відновлення обов’язкового електронного декларування для державних службовців у НАЗК додалося роботи, оскільки разом з ним відновився і процес проведення обов’язкових перевірок.
Про це в ефірі Українського Радіо розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.
За його словами, НАЗК провело аналіз корупційних ризиків під час здійснення централізованих тилових закупівель для ЗСУ і в листопаді планує представити презентацію цих ризиків. Щодо скандалу довкола МСЕК, Павлущик зазначив, що НАЗК не наділене повноваженнями перевіряти підстави для надання інвалідності та призначення пенсій і що єдина інформація, яку НАЗК може перевіряти щодо керівників МСЕК — це достовірність або недостовірність відомостей в деклараціях. Павлущик також зазначив, що двоє викривачів, які мають судові рішення вже отримали винагороду від НАЗК.
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«Ми маємо робити все для того, щоб спонукати людей повідомляти про корупцію. Ми вживаємо заходів для максимального розширення діяльності порталу викривачів. На даний час ми маємо вже 7,5 тисяч організацій, підключених до порталу. Також проведена дуже активна робота з приводу отримання можливості виплати винагороди двом викривачам, які вже мають судові рішення. Їм виплачена винагорода 1 мільйон 680 тисяч гривень та 13,3 млн гривень відповідно. Тому, звичайно цей елемент винагороди є величезним стимулом для людей повідомляти про корупцію. Людина відповідно до закону може отримати до 10% від неправомірної вигоди або шкоди, викритої в результаті її повідомлення. Ми гарантуємо безпеку викривачам, захист їхніх прав, насамперед трудових, при повідомленні про корупційні правопорушення», — сказав Павлущик.
За матеріалами:
Укрінформ
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