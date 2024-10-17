Як організаціям під’єднатися до порталу викривачів корупції: інструкція від НАЗК — Finance.ua

Як організаціям під’єднатися до порталу викривачів корупції: інструкція від НАЗК Сьогодні 12:31

Як організаціям під’єднатися до порталу викривачів корупції: інструкція від НАЗК

До Єдиного порталу повідомлень викривачів приєдналося понад 7,5 тисячі організацій та надійшло понад 4 тис. повідомлень.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Єдиний портал повідомлень викривачів (Портал) працює вже понад рік. Цей цифровий сервіс наразі став найдієвішим механізмом для забезпечення на належному рівні конфіденційності та анонімності викривачів та своєчасного отримання ними захисту. На сьогодні до нього підключилося понад 7,5 тис. організацій та надійшло понад 4,1 тис. повідомлень», — йдеться у публікації.

Як підключити свою організацію

НАЗК розробило Методичні рекомендації щодо ефективної організації роботи з Порталом.

Зокрема, щоби підключити організацію до порталу, керівник інституції має надіслати лист-звернення (в електронній або паперовій формі) до НАЗК, зазначивши:

повне найменування та код ЄДРПОУ організації,

вид організації,

поштову й електронну адреси, номер телефону організації,

номер телефону спеціальної лінії організації,

ПІБ керівника організації, його ІПН або паспортні серії, контактний номер телефону й адреса електронної пошти,

ПІБ та контактні дані особи, відповідальної за забезпечення в організації умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних правопорушень.

Також до листа обов’язково додаються завірені копії документів, що підтверджують повноваження керівника організації.

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«Отримавши дозвіл, необхідно перейти за посиланням та авторизуватися за допомогою файлового або апаратного ключа», — зазначають у відомстві.

Задля подальшої роботи у системі слід виконати кроки з авторизації.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК здійснило першу виплату викривачу корупції , який у 2021 році перебував на посаді директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, звернувся до НАБУ з повідомленням про зроблену йому пропозицію отримати неправомірну вигоду у 24 млн грн за дії в інтересах одного з ТОВ.

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