В Україні вперше виплатили нагороду викривачеві корупції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні вперше виплатили нагороду викривачеві корупції

Казна та Політика
24
В Україні вперше виплатили нагороду викривачеві корупції
В Україні вперше виплатили нагороду викривачеві корупції
В Україні суд вперше виплатили винагороду викривачу корупції. Він отримає понад 1,68 млн гривень.
Про це повідомляє НАЗК.
Як розповіли у НАЗК, отримувач — військовослужбовець, який у 2020−2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Він пройшов складний шлях, аби викрити корупцію і довести справу до завершення.
Тоді ж викривач звернувся із заявою до НАБУ та повідомив про пропозицію неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах ТОВ. У ході розслідування справи у 2023 році колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони було призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4,5 років та відмовлено у виплаті винагороди викривачу.

Закон про викривачів корупції

У 2020 році в Україні набув чинності закон, який передбачає винагороду для викривачів корупції та звільняє їх від відповідальності за неточні повідомлення про корупцію.
6 вересня НАЗК запустило Єдиний портал викривачів, де громадяни можуть повідомляти про факти корупції, зокрема анонімно.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.