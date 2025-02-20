Чи потрібно українцям декларувати майно за кордоном: роз’яснення від НАЗК — Finance.ua

Чи потрібно українцям декларувати майно за кордоном: роз’яснення від НАЗК Сьогодні 14:01 — Нерухомість

Чи потрібно українцям декларувати майно за кордоном: роз’яснення від НАЗК

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України тисячі українців виїхали за кордон. Тому питання щодо податкових зобов’язань і подання декларацій в Україні стало надзвичайно актуальним.

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) роз’яснило , як саме слід зазначати житло за кордоном у щорічній декларації.

НАЗК наголошує: законодавство не передбачає звільнення від обов’язку декларування житла за кордоном, яким українці користуються під час війни.

об’єкти нерухомості, які належать йому та членам його сім’ї чи перебувають у них в оренді або на іншому праві користування. Відповідно до законодавства , декларант зобов’язаний зазначати в декларації інформацію проабо на іншому праві користування.

Важливо: на час дії воєнного стану декларант має право вказати у декларації лише інформацію про країну, регіон чи іншу адміністративно-територіальну одиницю щодо 1 об’єкта нерухомості або 1 об’єкта незавершеного будівництва, за умов, якщо він є або був місцем фактичного проживання члена сім’ї суб’єкта декларування, але не декларанта.

протягом 90 днів після припинення або скасування воєнного стану подати декларації за відповідні звітні періоди із зазначенням повної інформації про розташування об’єкта нерухомості за кордоном. У НАЗК також звернули увагу, що у публічній частині відображається лише назва країни, без зазначення конфіденційної інформації про розташування об’єкта нерухомого майна. Декларанти, які скористалися таким правом, зобов’язаніподати декларації за відповідні звітні періоди із зазначенням повної інформації про розташування об’єкта нерухомості за кордоном. У НАЗК також звернули увагу, що у публічній частині Реєстру деклараційбез зазначення конфіденційної інформації про розташування об’єкта нерухомого майна.

Які житлові об’єкти за кордоном треба декларувати

Житло за кордоном підлягає декларуванню, якщо:

належить декларанту або членам його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду;

перебувало у користуванні декларанта або членів його сім’ї:

станом на останній день звітного періоду, якщо право користування виникло не пізніше ніж за 30 календарних днів до цієї дати;

або протягом щонайменше половини днів звітного періоду (183 дні для річної декларації).

Якщо декларант або члени його сім’ї проживають у квартирі чи будинку, що не належить їм на праві власності, необхідно зазначити у декларації інформацію про власника цього об’єкта.

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Що вказувати у декларації

За загальним правилом у декларації зазначаються відомості на підставі документів, які підтверджують набуття суб’єктом декларування та/або членами його сім’ї права на цей об’єкт. Тому для коректного заповнення розділу 3 «Об'єкти нерухомості» декларації необхідні будуть дані, які можуть міститися, зокрема в:

документах про право власності на житло;

документах, що посвідчують особу власника житла. У формі декларації передбачені поля для зазначення даних власника. Якщо інформація відсутня, для певних полів можна обрати позначки «Не застосовується», «Не відомо» або «Член сім’ї не надав інформацію». Без заповнення полів декларація не буде збережена;

документах про оренду або користування житлом.

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