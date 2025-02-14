Українці почали подавати декларації про доходи: скільки мільйонерів вже нарахувала ДПС — Finance.ua

Українці почали подавати декларації про доходи: скільки мільйонерів вже нарахувала ДПС Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Українці почали подавати декларації про доходи: скільки мільйонерів вже нарахувала ДПС

Громадяни України подали понад 16 000 податкових декларацій у січні у межах кампанії декларації доходів, отриманих у 2024 році. Задекларовано 16,2 млрд грн доходу, що на 17% (2,3 млрд грн) менше ніж за аналогічний період минулого року. Кампанія декларування доходів триватиме до 1 травня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

«Попри зменшення загальної суми доходів, до сплати в бюджет задекларовано значно більші суми податків», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: ДПС

Зокрема, до держбюджету сплатили:

201,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що на 42% (60 млн грн) більше, ніж торік;

34,3 млн грн військового збору — на 23% (6,5 млн грн) більше, ніж у січні 2024 року.

Семеро громадян задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. Троє з них сплатять понад 10 млн грн податків і зборів із доходів, отриманих за кордоном.

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Лідером серед декларантів став мешканець Житомирської області. Він сплатить до бюджету 42,1 млн грн податків.

Майже 4 тис. осіб подали декларації, щоб отримати податкову знижку. Їм повернуть 26,3 млн грн.

Нагадаємо, кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року стартувала 1 січня 2025 року.

У Державній податковій службі пояснили особливості декларування іноземних доходів громадян. Зокрема, платники податків мають можливість зменшити річне податкове зобов’язання.

За підсумками кампанії декларування доходів за 2023 рік, в Україні нарахували 10 000 гривневих мільйонерів. Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 мільйон гривень, становить 10,7 тис. осіб. Розмір визначеного до сплати ПДФО та військового збору із загальної суми становить понад 1,0 млрд грн.

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