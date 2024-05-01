На 1,2 тис. більше, ніж торік. Скільки в Україні гривневих мільйонерів — Finance.ua

На 1,2 тис. більше, ніж торік. Скільки в Україні гривневих мільйонерів Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

На 1,2 тис. більше, ніж торік. Скільки в Україні гривневих мільйонерів

В Україні завершилась кампанія декларування доходів за 2023 рік. Станом на 1 травня в Україні 10 000 гривневих мільйонерів.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Як пише Гетманцев, станом на 1 травня 2024 року українці подали понад 172 тис. податкових декларацій із річним доходом у сумі 218,5 млрд грн.

Скільки в Україні мільйонерів

Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 мільйон гривень, становить 10,7 тис. осіб. Це на 1,2 тис. осіб більше, ніж у минулому році. Розмір визначеного до сплати ПДФО та військового збору із загальної суми становить понад 1,0 млрд грн.

Скільки податків сплатили:

сума податкових зобов’язань до сплати в бюджет ПДФО становить 4,8 млрд грн, що на 2,1 млрд грн більше ніж у минулому році;

розмір визначеного до сплати військового збору становить 0,9 млрд грн, що на 0,4 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.



Нагадаємо, громадяни та фізичні особи-підприємці мали до 1 травня подати декларацію про свій майновий стан. До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання.

Штрафи за неподання декларації

Якщо декларацію не подати або прострочити термін, доведеться сплатити штраф —340 грн. За повторне порушення штраф збільшується до 1020 грн.

Довідка Finance.ua:

німецьке інформагентство ARD раніше повідомляло, що в світі різко зросла кількість мільйонерів. Розбагатіти стало простіше, ніж 2−3 десятиліття тому;

кількість доларових мільярдерів у світі зросла вп’ятеро за останні 20 років. Проте є різниця по регіонах;



в Україні стає дедалі більше власників найрозкішніших, найдорожчих та найексклюзивніших автомобілів. Заможні українці купували як нові чи рідкісні, так і раритетні автомобілі. Цінники на такі машини зашкалювали.



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