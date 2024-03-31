Розбагатіти стало простіше, ніж 20−30 років тому — ARD Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

Розбагатіти стало простіше, ніж 20−30 років тому — ARD

У світі різко зросла кількість мільйонерів. Розбагатіти стало простіше, ніж 2−3 десятиліття тому. Такий висновок зробив дослідник багатства та ресурсів для накопичення капіталу, соціолог із Віденського університету ім. Зігмунда Фрейда Томас Друен.

Про це пише німецьке інформагентство ARD.

Австрійський учений збирав дані із 120 країн світу.

Наприклад, у Німеччині налічується 173 мільярдери та 1,6 млн мільйонерів.

Багатими тут прийнято вважати людей зі статками, які сумарно з урахуванням усіх активів становлять понад 722 тисячі євро. Частка таких у країні - близько 5%.

Більше того, тут багатими вважають навіть тих, чий місячний дохід удвічі перевищує середню зарплату (3892 євро брутто).

Зростання кількості мільярдерів у світі (2001−2023 рр.)

Так, кількість доларових мільярдерів у світі зросла вп’ятеро за останні 20 років. Проте є різниця по регіонах.

У країнах Заходу стає все складніше накопичувати багатство через спад на фондових ринках та зростання інфляції. Відповідно, зменшується кількість супербагатих, тобто людей зі статками понад 300 мільйонів євро.

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На Близькому Сході, в Африці та Південній Америці відбулося протилежне. У цих частинах світу розбагатіти стало простіше.

Багато підприємців швидко накопичили капітал, а заможні люди примножили своє багатство завдяки загальносвітовій невизначеності, геополітичній та макроекономічній нестабільності.

Швидкі надприбутки були отримані здебільшого на угодах з нафтою та газом.

Майже 10% із них — люди молодші 50 років.

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Згідно з аналітикою Wealth-X, більшість із них (55,8%) — це бізнесмени, які сколотили капітал самостійно.

Успадкували статки 18,5% багатіїв.

Нагадаємо, в Україні за рік війни зросла кількість мільйонерів. За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали понад 12 тис. осіб.

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