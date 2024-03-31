Розбагатіти стало простіше, ніж 20−30 років тому — ARD — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розбагатіти стало простіше, ніж 20−30 років тому — ARD

Особисті фінанси
70
Розбагатіти стало простіше, ніж 20−30 років тому — ARD
Розбагатіти стало простіше, ніж 20−30 років тому — ARD
У світі різко зросла кількість мільйонерів. Розбагатіти стало простіше, ніж 2−3 десятиліття тому. Такий висновок зробив дослідник багатства та ресурсів для накопичення капіталу, соціолог із Віденського університету ім. Зігмунда Фрейда Томас Друен.
Про це пише німецьке інформагентство ARD.
Читайте також
Австрійський учений збирав дані із 120 країн світу.
Наприклад, у Німеччині налічується 173 мільярдери та 1,6 млн мільйонерів.
Багатими тут прийнято вважати людей зі статками, які сумарно з урахуванням усіх активів становлять понад 722 тисячі євро. Частка таких у країні - близько 5%.
Більше того, тут багатими вважають навіть тих, чий місячний дохід удвічі перевищує середню зарплату (3892 євро брутто).
Зростання кількості мільярдерів у світі (2001−2023 рр.)
Зростання кількості мільярдерів у світі (2001−2023 рр.)
Так, кількість доларових мільярдерів у світі зросла вп’ятеро за останні 20 років. Проте є різниця по регіонах.
У країнах Заходу стає все складніше накопичувати багатство через спад на фондових ринках та зростання інфляції. Відповідно, зменшується кількість супербагатих, тобто людей зі статками понад 300 мільйонів євро.
Читайте також
На Близькому Сході, в Африці та Південній Америці відбулося протилежне. У цих частинах світу розбагатіти стало простіше.
Багато підприємців швидко накопичили капітал, а заможні люди примножили своє багатство завдяки загальносвітовій невизначеності, геополітичній та макроекономічній нестабільності.
Швидкі надприбутки були отримані здебільшого на угодах з нафтою та газом.
Майже 10% із них — люди молодші 50 років.
Читайте також
Згідно з аналітикою Wealth-X, більшість із них (55,8%) — це бізнесмени, які сколотили капітал самостійно.
Успадкували статки 18,5% багатіїв.
Нагадаємо, в Україні за рік війни зросла кількість мільйонерів. За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали понад 12 тис. осіб.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.