В Україні за рік війни зросла кількість мільйонерів — Finance.ua

В Україні за рік війни зросла кількість мільйонерів Сьогодні 18:40 — Особисті фінанси

В Україні за рік війни зросла кількість мільйонерів, Фото: freepik.com

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році на 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подали понад 12 тис. осіб.

Про це написав голова Комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в Telegram.

«У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 147,92 млрд гривень», — сказано в повідомленні.

Хто скористався податковою знижкою

Значна частина декларацій — 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень.

Кількість мільйонерів в Україні

У 2023 році збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень на 16%. Такі декларації подала 12 374 особа. Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи.

Скільки податків сплатили

«Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими „мільйонерами“ визначено у сумі 2 756,0 млн грн, по військовому збору — 526,5 млн гривень», — зазначив Гетманцев.

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

податку на доходи фізичних осіб — 4 539,02 млн грн;

військового збору — 946,09 млн грн.

Нагадаємо, що попри війну, в Україні стає дедалі більше власників найрозкішніших, найдорожчих та найексклюзивніших автомобілів. Заможні українці купували як нові чи рідкісні, так і раритетні автомобілі. Цінники на такі машини зашкалювали.

Кількість центимільйонерів — людей, статки яких оцінюють у $100 млн і більше, збільшилася вдвічі з 2003 року і досягла 28 420 у всьому світі. Порівняно з 2022 роком їхня кількість зросла на 12%. Найбільша кількість центимільйонерів проживає у США — 38%, або 10 660 осіб. Далі з великим відривом йде Китай (8% центимільйонерів, 2358). На третьому місці — Німеччина (близько 4%, 1050).

Відмітимо, що є 10 шкідливих неочевидних звичок, які можуть заважати людині домогтися успіху.

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