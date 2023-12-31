Які елітні автомобілі придбали українці в 2023 році та скільки вони коштують — Finance.ua

Які елітні автомобілі придбали українці в 2023 році та скільки вони коштують Сьогодні 05:16 — Особисті фінанси

Попри війну, в Україні стає дедалі більше власників найрозкішніших, найдорожчих та найексклюзивніших автомобілів.

Заможні українці купували як нові чи рідкісні, так і раритетні автомобілі. Цінники на такі машини зашкалювали. Видання ТопЖир склало традиційний щорічний рейтинг найдорожчих автомобілів, які з’явилися в Україні протягом 2023-го.

Експерти взяли до уваги найбільш ексклюзивні машини, який було випущено в світі по кілька десятків чи навіть одиниць.

Morgan Aero SuperSports

Вперше цей автомобіль зафіксували в столиці у лютому 2023-го року. Тираж обмежений — всього 200 машин. Випуск зроблено з нагоди 100-річчя британської марки Morgan. Нинішня вартість раритету — 127 тисяч фунтів стерлінгів, тобто 146 500 євро або 6 мільйонів гривень.

Dodge Viper

Також помічений у лютому 2023 р. Належить до третього покоління, з 2017 року масл-кар не виробляється. Загальний тираж 2427 таких купе. Орієнтовна ціна у США — 250 000 доларів.

Ferrari SF90 Stradale

Завезена до Одеси наприкінці лютого 2023 року. Це третя така модель в Україні. Першу ввезено у 2021 році, а другу — за кілька днів до вторгнення рф в Україну у 2022-му році. Вартість — майже один мільйон доларів.

Lamborghini Urus Mansory

Цей кросовер з тюнінгом від Mansory був вперше помічений в столиці у квітні. Для України не рідкісна модель, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі. Може коштувати понад півмільйона євро, все залежить від тюнінгу, потужності, прискорення.

Ferrari Roma

Дві моделі з’явилися вже в період війни, одна потрапила під нульове розмитнення. Ціна — понад 200 тисяч євро. За 600 днів війни українці купили 12 спорткарів Ferrari.

Lamborghini Huracan Tecnica

Цей ексклюзив помічено на київських автошляхах нинішнього літа. Ціна — близько 300 тисяч доларів.

Porsche Carrera GT

Це один із найдорожчих автомобілів в Україні та один із найрідкісніших Порше. Загальний тираж — 1270 екземплярів, «більшість з яких опинилися в колекціях мільйонерів, шейхів та, звичайно, українських депутатів». Менше, ніж за $1,5 мільйона не знайти.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Рідкісна колекційна модель. Зроблено всього 99 екземплярів! Унікальний «Гелендваген» коштував у 2017−2018 роках 460 тисяч євро, нині дешевше за 1 мільйон євро не знайти.

Brabus SL800 Roadster

SL800 Roadster вперше помітили в Україні восени. Імовірно, єдиний в країні. Вартість авто — близько $400 000.

Brabus E V12 «one of ten»

З’явився нещодавно. Тираж всього 10 одиниць. Під № 1 в Україні, заводський порядковий номер — № 01/10. Початкова вартість — €600 000.

Rolls-Royce Spectre

У другій половині 2023-го на митну територію Україну ввезли перший електромобіль Rolls-Royce Spectre. Вартість — півмільйона доларів і вище.

Mercedes-Benz SLR McLaren Crown Edition

Суперкари Mercedes SLR McLaren Crown Edition виготовили для королівської родини Бахрейну у кількості 10 одиниць. Пробіг становить всього 41 км. Це купе придбали на аукціоні Bonhams за $460 000.

Porsche 911 GT3 RS

Найекстремальніша версія у сучасній лінійці моделі. Вона є найближчою до гоночних Porsche 911. Вартість GT3 RS нового покоління стартує від 11 219 820 гривень.

Фото: topgir.com.ua

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