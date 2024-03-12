Число Bitcoin-мільйонерів стрімко зростає — Finance.ua

Число Bitcoin-мільйонерів стрімко зростає Сьогодні 21:30 — Криптовалюта

Число Bitcoin-мільйонерів стрімко зростає

У зв’язку з активним зростанням курсу BTC щодня фіксується близько 2 млн адрес, баланс яких перевищив $1 млн в еквіваленті.

Про це повідомляє CoinDesk, посилаючись на дані Kaiko.

Аналітики відзначили, що за рік курс Bitcoin подолав історичний максимум, досягнувши позначки $72 000. Таким чином, за рік біткоїн подорожчав на 70%.

Читайте також: Як і на що можна обміняти крипту в Україні

За підрахунками експертів, щодня додається по 2 млн Bitcoin-адрес з балансом від $1 млн. Однак приріст цього показника поки що значно нижчий порівняно з попереднім бичачим періодом. У 2020−2021 роках щодня в середньому з’являлося по 4 млн Bitcoin-адрес з балансом у $1 млн і понад 2000 — з балансом в $10 млн.

Поточне уповільнення темпу може означати, що бичача хвиля все ще знаходиться на ранній стадії, і пік припливу коштів ще не досягнуто. Цей висновок узгоджується з думкою багатьох учасників ринку про те, що ціни можуть зрости до $150 000 і вище в найближчі місяці завдяки припливу коштів у спотові біткоїн-ETF, що продовжується, та майбутньому халвінгу.

Нагадаємо, у першій половині минулого тижня (1−8 березня) курс Bitcoin стійко зростав, і 5 березня на американській біржі Coinbase було оновлено історичний максимум (ATH) в межах $69 200. Однак відразу після цього під тиском ордерів на продаж та фіксації прибутку відбулася стрімка корекція.

Нових рекордів Bitcoin досяг 8 березня, подолавши на американських біржах позначку $70 000. Цей цикл став першим в історії Bitcoin, коли АТН оновлюється ще до халвінгу.

Бичаче ралі спровокувало активність гаманців, які «спали» близько восьми років. Таким чином 10 березня група з 80 таких адрес перемістила 2352,62 BTC на загальну суму понад $163 млн. За час їхньої бездіяльності вартість портфеля зросла більш ніж на 29 000%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.