Як задекларувати доходи (терміни, коли подавати декларацію) — Finance.ua

Як задекларувати доходи (терміни, коли подавати декларацію) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Як задекларувати доходи (терміни, коли подавати декларацію)

Кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року стартувала 1 січня 2025 року.

Про це Державна податкова служба повідомила в прес-релізі, наданому finance.ua.

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Граничні терміни подачі

До 1 травня року декларацію подають:

громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію (наприклад: особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від здавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини (дарування) від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо).

Якщо відсутня довідка від компетентного органу іншої країни про іноземні доходи та податки, сплачені закордоном — можна подати заяву до податкової за податковою адресою та перенести строк подання декларації до 31 грудня.

ФОП, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування; .

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

До 31 грудня року декларацію подають:

фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.

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Окремі строки подання декларацій діють для таких категорій:

ФОП у разі припинення підприємницької діяльності (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування) мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Останнім базовим звітним періодом є період від дня, що настає після завершення попереднього звітного періоду, до кінця місяця, в якому підприємницьку діяльність припинено.

Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання — подають декларацію не пізніше 60 календарних днів до виїзду.

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Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року почала діяти оновлена декларація з податку на нерухомість. Вона вносить зміни у додатки з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, до цього є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

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