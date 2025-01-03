Які зміни до декларації з податку на нерухоме майно діють з 1 січня — Finance.ua

Які зміни до декларації з податку на нерухоме майно діють з 1 січня Сьогодні 12:49 — Особисті фінанси

Які зміни до декларації з податку на нерухоме майно діють з 1 січня

З 1 січня 2025 року почала діяти оновлена декларація з податку на нерухомість. Вона вносить зміни у додатки з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

З метою приведення у відповідність до національного класифікатора «Класифікатор будівель і споруд», податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2024 № 431 «Про внесення змін до додатків до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до додатків 1 та 2 до Декларації внесено зміни.

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Коли починають діяти

Нові форми декларацій набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, до цього є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Нова форма Декларації набирає чинності з 01.01.2025, до цього для визначення податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники мають застосовувати форму Декларації, затверджену наказом Міністерства фінансів України.

Наказ розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Законодавство/Податки, збори, платежі/Місцеві податки/Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки/Нормативно-правові акти».

Юридичні особи, які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинні:

самостійно розрахувати суму податку станом на 1 січня звітного року;

подати декларацію до органу контролю за місцеперебуванням об’єкта/об'єктів оподаткування;

зробити це не пізніше 20 лютого звітного року;

надати розбивку річної суми податку рівними частками поквартально.

Для новостворених чи нововведених об’єктів житлової або нежитлової нерухомості юридичні особи зобов’язані:

подати декларацію протягом 30 календарних днів із моменту набуття права власності;

сплатити податок, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на об’єкт.

Довідка Finance.ua:

За даними Опендатабот, серед повністю вивчених декларацій 46% містять в собі порушення на загальну суму 1 856,1 млн грн. Загалом усі помилки пов’язані із неправильно вказаними сумами в деклараціях. Різниця полягає у розмірах неточностей: загубилися суми менші або більші за 500 прожиткових мінімумів.

У 30% від усіх перевірених декларацій неправильно вказані дані на загальну суму 1 808,7 млн грн (ст. 366−2 ККУ). В середньому, посадовці «помилялися» у кожній такій декларації на 15,2 млн грн.

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