Бюджетна декларація до 2027 року: якими будуть «мінімалка», курс гривні, ВВП, ПДВ — Finance.ua

Бюджетна декларація до 2027 року: якими будуть «мінімалка», курс гривні, ВВП, ПДВ
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк опублікував Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, яку затвердив Кабінет Міністрів.
Головні показники
ВВП:
- 2025 рік: +2,7%;
- 2026 рік: +7,5%;
- 2027 рік: +6,2%.
Курс гривні:
- 2025 рік: 45 грн/дол.;
- 2026 рік: 46,5 грн / дол.;
- 2027 рік: 46,4 грн / дол.
Дефіцит бюджету:
- 2025 рік: 18,2%;
- 2026 рік: 10,3%;
- 2027 рік: 6,7%
Фінансування бюджету (борги та гранти):
- 2025 рік: 1,53 трлн грн;
- 2026 рік: 1,04 трлн грн;
- 2027 рік: 786,5 млрд грн
Видатки на безпеку та оборону :
- 2025 рік: 2,2 трлн грн;
- 2026 рік: 1,6 трлн грн;
- 2027 рік: 1,5 трлн грн.
Мінімальна заробітна плата у 2025 буде 8000 грн.
Для збільшення бюджетних доходів буде розроблений додатковий пакет заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд грн щороку.
ПДВ залишається незмінним: 20% до 2027 року.
Заплановане відновлення Дорожного фонду у 2025 році з бюджетом 44 млрд грн.
Боргове навантаження до 2027 року має знизитися до 90% ВВП.
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