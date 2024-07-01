Бюджетна декларація до 2027 року: якими будуть «мінімалка», курс гривні, ВВП, ПДВ — Finance.ua

Бюджетна декларація до 2027 року: якими будуть «мінімалка», курс гривні, ВВП, ПДВ Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Бюджетна декларація до 2027 року: якими будуть «мінімалка», курс гривні, ВВП, ПДВ

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк опублікував Бюджетну декларацію на 2025−2027 роки, яку затвердив Кабінет Міністрів.

Головні показники

ВВП:

2025 рік: +2,7%;

2026 рік: +7,5%;

2027 рік: +6,2%.

Курс гривні:

2025 рік: 45 грн/дол.;

2026 рік: 46,5 грн / дол.;

2027 рік: 46,4 грн / дол.

Дефіцит бюджету:

2025 рік: 18,2%;

2026 рік: 10,3%;

2027 рік: 6,7%

Фінансування бюджету (борги та гранти):

2025 рік: 1,53 трлн грн;

2026 рік: 1,04 трлн грн;

2027 рік: 786,5 млрд грн

Видатки на безпеку та оборону :

2025 рік: 2,2 трлн грн;

2026 рік: 1,6 трлн грн;

2027 рік: 1,5 трлн грн.

Мінімальна заробітна плата у 2025 буде 8000 грн.

Для збільшення бюджетних доходів буде розроблений додатковий пакет заходів на 2025— 2027 роки в обсязі близько +340 млрд грн щороку.

ПДВ залишається незмінним: 20% до 2027 року.

Заплановане відновлення Дорожного фонду у 2025 році з бюджетом 44 млрд грн.

Боргове навантаження до 2027 року має знизитися до 90% ВВП.

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