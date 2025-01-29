НАЗК торік виявило в деклараціях посадовців недостовірні відомості на 3,8 мільярда — Finance.ua
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НАЗК торік виявило в деклараціях посадовців недостовірні відомості на 3,8 мільярда

Кримінал
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НАЗК торік виявило в деклараціях посадовців недостовірні відомості на 3,8 мільярда
НАЗК торік виявило в деклараціях посадовців недостовірні відомості на 3,8 мільярда
За минулий рік Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн. Було зафіксовано ознаки незаконного збагачення на 192 млн гривень.
Про це повідомили в НАЗК.
Торік агентство розпочало 1050 повних перевірок декларацій, із яких завершили 715. Вони були відібрані за ризик-орієнтованим підходом.
У 353 деклараціях виявили недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн. Таким чином, ознаки недостовірних відомостей знайшли у кожній другій з перевірених декларацій.
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До компетентних органів вже скерували 228 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених статтями 368−5 і 366−2 КК (Незаконне збагачення й декларування недостовірної інформації), та ще 85 — за ч. 4 ст. 172−6 КУпАП (Порушення вимог фінансового контролю).
На розгляд суду НАЗК спрямувало 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування, а до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передано десять матеріалів за встановленими ознаками необґрунтованості активів.
Найбільші суми недостовірних відомостей виявлені в деклараціях таких посадовців:
  • колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА — на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік;
  • заступника начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — на понад 100,9 млн грн у декларації за 2021 рік та більш як 48,8 млн грн у декларації за 2022 рік;
  • колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці — на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік, понад 286 млн грн — за 2022-й;
  • колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області — на понад 59,6 млн грн у декларації за 2021 рік;
  • колишнього депутата Обухівської районної ради Київської області -майже на 373 млн грн у декларації за 2022 рік;
  • депутата Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області на понад 253 млн грн — у декларації за 2021 рік та більш як 252 млн грн — за 2022-й.
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За всіма шістьма фактами правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
До адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 172−6 Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі результатів повних перевірок декларацій торік суди притягнули до відповідальності сімох осіб.
Ще одну особу визнали винною у вчиненні правопорушення, але звільнили від відповідальності на підставі ст. 22 (малозначність правопорушення) КУпАП.
За матеріалами:
Finance.ua
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