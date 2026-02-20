Совет директоров МВФ в ближайшие дни рассмотрит соглашение для Украины — детали Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Международный валютный фонд в четверг заявил, что его совет директоров в ближайшие дни рассмотрит соглашение на уровне персонала по программе кредитования Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов, что откроет путь для одобрения пакета, который поможет разблокировать другую международную поддержку.

Если программа будет одобрена, как ожидается, она заменит существующую программу МВФ на 15,5 миллиарда долларов, помогая Киеву поддерживать экономическую стабильность и государственные расходы, поскольку война с россией идет уже пятый год.

Украина заявила, что в течение следующих нескольких лет ей грозит дефицит бюджета почти в 140 млрд долларов.

Новая программа

Новая программа будет направлена ​​на поддержание экономической стабильности и государственных расходов в пятом году войны с россией.

Спикер МВФ Джули Козак сообщила, что Украина выполнила предварительные условия, необходимые для продвижения запроса на новую программу, в частности подала проект закона о кодексе труда и приняла бюджет.

По ее данным, экономический рост Украины в 2025 году, вероятно, составит менее 2%. Из-за войны экономика страны растет медленнее и с большими бюджетными расходами.

«Российское вторжение продолжает наносить серьезный удар по украинскому народу и экономике», — отметила Козак.

Всемирный банк, правительство Украины и Евросоюз завершают новую оценку стоимости восстановления страны, которая должна быть обнародована на следующей неделе. Эксперты прогнозируют значительное увеличение этой суммы по сравнению с прошлогодней оценкой в ​​524 млрд долларов из-за масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В МВФ отметили, что соглашение предполагает, что война завершится в этом году, но также допускает «негативный сценарий», по которому война будет продолжаться до 2028 года.

Ранее в Минфине сообщили , что Украина ожидает в ближайшие недели утверждения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом объемом 8,2 млрд долларов.

Смягчение валютных ограничений

Одним из ключевых направлений финансовой политики в 2026 году станет постепенное ослабление военных валютных ограничений. Следующим шагом может стать разрешение иностранным инвесторам репатриировать основную сумму инвестиций в гривневые облигации. Это должно повысить привлекательность внутреннего долгового рынка и способствовать привлечению новых инвестиций.

