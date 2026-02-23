0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разрешение женщинам-ФЛП пользоваться программой «єЯсла»: о чем говорит Гетманцев

Казна и Политика
3
Разрешение женщинам-ФЛП пользоваться программой «єЯсла»: о чем говорит Гетманцев
Разрешение женщинам-ФЛП пользоваться программой «єЯсла»: о чем говорит Гетманцев
Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев призвал правительство внести изменения в постановление, регулирующее программу «єЯсла», и обеспечить доступ к пособию для женщин-ФЛП.
Об этом свидетельствует его сообщение.
«Ко мне обращаются десятки ФЛП-матерей, которые не могут воспользоваться программой «єЯсла». По своей экономической сущности мать-ФЛП не отличается от женщины, работающей по трудовому договору. Обе осуществляют трудовую деятельность, обе формируют доходы бюджета и системы социального страхования, обе совмещают профессиональную реализацию с воспитанием ребенка. Именно поэтому ФЛП не может рассматриваться как «неработающее лицо». Если женщина официально зарегистрирована, получает доход и выполняет все фискальные обязательства, она должна считаться работающей. И именно по этому критерию — фактическому труду и вкладу в экономику — должен предоставляться доступ к программе поддержки «єЯсла», — написал он.
Читайте также
Он обратился к Правительству с призывом внести изменения в постановление Кабмина, которое регулирует «єЯсла» и включить в число получателей пособия матерям, которые являются ФЛП.
По его словам, это вопрос не льгот, а элементарной социальной справедливости и признания того, что современная экономика давно вышла за рамки трудовых книжек.
Место для вашей рекламы
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми, чтобы облегчить первые месяцы после рождения малыша и помочь родителям справиться с основными расходами:
  • 50 тыс. грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого следующего ребенка.
  • 7 тыс. грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).
Программа «єЯсла» предусматривает ежемесячное целевое пособие семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет — для компенсации расходов на уход за ребенком.

Размер государственного пособия в рамках программы «єЯсла»

  • 8 000 гривен ежемесячно — для семей, где мать или другой законный представитель возвращается к работе после достижения ребенком одного года;
  • 12 000 гривен ежемесячно — для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью (с учетом коэффициента 1,5).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems