Разрешение женщинам-ФЛП пользоваться программой «єЯсла»: о чем говорит Гетманцев

Глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев призвал правительство внести изменения в постановление, регулирующее программу «єЯсла», и обеспечить доступ к пособию для женщин-ФЛП.

Об этом свидетельствует его сообщение.

«Ко мне обращаются десятки ФЛП-матерей, которые не могут воспользоваться программой «єЯсла». По своей экономической сущности мать-ФЛП не отличается от женщины, работающей по трудовому договору. Обе осуществляют трудовую деятельность, обе формируют доходы бюджета и системы социального страхования, обе совмещают профессиональную реализацию с воспитанием ребенка. Именно поэтому ФЛП не может рассматриваться как «неработающее лицо». Если женщина официально зарегистрирована, получает доход и выполняет все фискальные обязательства, она должна считаться работающей. И именно по этому критерию — фактическому труду и вкладу в экономику — должен предоставляться доступ к программе поддержки «єЯсла», — написал он.

Он обратился к Правительству с призывом внести изменения в постановление Кабмина, которое регулирует «єЯсла» и включить в число получателей пособия матерям, которые являются ФЛП.

По его словам, это вопрос не льгот, а элементарной социальной справедливости и признания того, что современная экономика давно вышла за рамки трудовых книжек.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми, чтобы облегчить первые месяцы после рождения малыша и помочь родителям справиться с основными расходами:

50 тыс. грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого следующего ребенка.

7 тыс. грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).

Программа «єЯсла» предусматривает ежемесячное целевое пособие семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет — для компенсации расходов на уход за ребенком.

Размер государственного пособия в рамках программы «єЯсла»

8 000 гривен ежемесячно — для семей, где мать или другой законный представитель возвращается к работе после достижения ребенком одного года;

12 000 гривен ежемесячно — для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью (с учетом коэффициента 1,5).

