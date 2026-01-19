Могут ли ФЛП получить пособие 8000 грн по программе «єЯсла» — разъяснение Сегодня 09:14 — Личные финансы

Физические лица-предприниматели не могут оформить государственную помощь в рамках программы «єЯсла». В то же время петиция по расширению круга получателей поддержки уже собирает голоса и есть вероятность, что вскоре будут введены изменения.

Об этом пишет издание 7eminar.

Кто может получить пособие по программе «єЯсла»

Получателем пособия в рамках программы «єЯсла» может быть или другой законный представитель ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. Исключение составляют приёмные родители и патронатные воспитатели.

Обязательным условием является фактический уход за ребенком и выход на работу на условиях полного рабочего времени.

Почему ФЛП не подпадают под программу

Действующий порядок реализации программы не учитывает самозанятых — физических лиц-предпринимателей. Хотя ФЛП фактически осуществляют профессиональную деятельность, получают доход, платят налоги и единый социальный взнос, они не находятся в трудовых отношениях, что является ключевым условием для участия в программе.

В результате матери-предприниматели, которые после рождения ребенка продолжают или возобновляют предпринимательскую деятельность и несут налоговую нагрузку на уровне с наемными работниками, не имеют доступа к государственной поддержке в рамках программы «єЯсла».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми, чтобы облегчить первые месяцы после рождения малыша и помочь родителям справиться с основными расходами:

50 тыс. грн — единовременное пособие в случае рождения первого и каждого последующего ребенка.

7 тыс. грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5).

Программа «єЯсла» предусматривает ежемесячное целевое пособие семьям с детьми в возрасте от 1 до 3 лет — для компенсации расходов на уход за ребенком. Размер государственного пособия в рамках программы «єЯсла» составляет:

8 000 гривен ежемесячно — для семей, где мать или другой законный представитель возвращается к работе после достижения ребенком одного года;

12 000 гривен ежемесячно — для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью (с учетом коэффициента 1,5).

7eminar

