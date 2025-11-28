Правительство объявило дату старта программ «єЯсла» и «єСадок» Сегодня 13:04 — Личные финансы

Правительство объявило дату старта программ «єЯсла» и «єСадок»

Программа «єЯсла» начнет действовать с 1 января 2026 года, а программа «єСадок» начнет работу в 2028 году. Государство сейчас готовит удобные онлайн-сервисы для предоставления документов на получение этой поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Подача документов через Дію

Первый заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Людмила Шемелинец отметила, что программы помогут родителям объединить работу по уходу за детьми.

По ее словам, государство работает над тем, чтобы документы можно было подавать через приложение Дія. Если система не будет готова технически с 1 января 2026 года, заявления будут принимать сервисные центры Пенсионного фонда. Программа все равно начнет действовать с нового года.

Для кого предусмотрена поддержка

Шемелинец отметила, что финансирование в рамках программы «єЯсла» можно будет направить на оплату услуг няни, частного сада или кружков. Это должно обеспечить качественный уход за ребенком и помочь родителям возвращаться в профессиональную деятельность.

Она добавила, что цель программы состоит в создании условий для развития детей и поддержке матерей, которые выходят на работу.

Основные параметры программ

С 1 января 2026 года стартует программа «єЯсла»

Она предусматривает ежемесячную выплату 8000 грн для детей от 1 до 3 лет в случае выхода родителей на полный рабочий день.

Для детей с инвалидностью поддержка составит 12 000 грн.

Средства позволят оплачивать услуги по уходу и развитию: няню, частное или коммунальное детское учреждение, кружки.

Программа «єСадок» начнет действовать в 2028 году

Поддержку получат семьи с детьми от 3 до 6 лет, а также дети с особыми образовательными потребностями в возрасте до 7−8 лет, если община не смогла предоставить место в садике или нужный объем услуг по уходу.

Размер выплаты составит 8000 грн, а для детей с инвалидностью 12 000 грн.

Справка Finance.ua:

14 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 13532, который усиливает поддержку родителей и создает условия для совмещения материнства (родительства) с профессиональной жизнью. Закон предусматривает:

помощь беременным, не имеющим страховаки; 50 000 грн при рождении ребенка; 7 000 грн ежемесячной поддержки по уходу за малышом до 1 года; «єЯсла» — для родителей, выходящих на работу; «єСадок» — поддержка семей с детьми 3−6 лет; сохранение «пакета малыша»; «Пакет школьника» — для первоклассников; усиление поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.