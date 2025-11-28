Украинцам уже начислили 1,9 млрд грн «Зимней поддержки»
В Украине начались выплаты 1000 грн по программе «Зимняя поддержка» — деньги получили те, кто подал заявление через «Д ію " в день старта проекта.
Об этом в Фейсбуке сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Более 1,8 млн пенсионерам и получателям социальных выплат, получающих их через Укрпочту, уже постепенно поступает «зимняя тысяча» по всей стране — автоматически, без каких-либо заявлений. Самостоятельно заявку в отделениях Укрпочты подали более 550 тыс. человек.
Параллельно государство уже перечислило почти 1,9 млрд грн по заявкам, которые граждане подали через «Дію» в первый день программы, 15 ноября.
Уже поступило также более 230 тыс. заявок на пособие в размере 6500 грн для наиболее уязвимых категорий населения. Улютин напомнил, что заявку на него можно подать до 17 декабря, а первые выплаты начнутся с 10 декабря.
Напомним, полученные 1000 гривен можно использовать на ежедневные нужды или важные покупки. Главное, чтобы оплата производилась в категориях, определенных программой:
- коммунальные услуги;
- лекарства и медицинские препараты;
- благотворительность;
- книги и печатная продукция;
- продукты питания;
- товары украинского производства, приобретенные в отделениях Укрпочты;
- почтовые услуги.
Снятие наличных невозможно.
