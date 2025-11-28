0 800 307 555
Въезд в ЕС: сколько продлится переход на биометрическую систему

Личные финансы
27
Польша и Венгрия на своих пунктах пропуска уже внедрили новую цифровую систему въезда и выезда — Entry/Exit System (EES). Румыния и Словакия продолжают работу.
Об этом в телеэфире сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
«С 12 октября Европейский Союз начал вводить новую систему въезда-выезда, и если говорить о странах Европы, граничащих с нашим государством, то, собственно, Польша и Венгрия на всех своих пунктах пропуска уже подключились к этой системе. Румыния и Словакия еще продолжают эту работу, хотя по нескольким направлениям, по нескольким пунктам пропуска, эта система также подключена», — сообщил Демченко.
Он отметил, что наполнение системы Entry/Exit System продлится полгода, поэтому на 100% информация о биометрических данных — отпечатки пальцев, изображение лица, внесение данных о паспортных документах, информация о въезде и выезде — еще не везде есть.
«То есть фактически поначалу может наполняться эта система на 10%, потом на 20%, и так постепенно в течение полугода должно уже как раз дойти до 100% наполнения всеми необходимыми данными. И, к счастью, даже на тех направлениях, где в странах Европы в пунктах пропуска введена система EES, какого-либо сбоя или уменьшения интенсивности движения мы не фиксируем», — сказал он.
Напомним, с 28 октября на всех пунктах пропуска на границе между Украиной и Венгрией введена система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран при пересечении границы.
Ранее EES начали применять в пунктах пропуска «Берегшурань — Лужанка» (с 12 октября) и «Захонь — Чоп» (с 21 октября).

Справка Finance.ua:

  • С 12 октября в Европе работает новая система въезда/выезда (Entry/Exit System). Она регистрирует граждан третьих стран, путешествующих на короткий срок, когда они пересекают внешние границы европейских стран-участниц системы;
  • 29 европейских стран, использующих EES, будут постепенно внедрять систему на собственных внешних границах в течение 6 месяцев.
  • в Польше система EES запустилась сначала на автомобильном пограничном переходе Медика-Шегини и железнодорожном переезде Перемышль-Мостиска.
Деньги
