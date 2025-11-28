Можно ли вернуть товар, купленный на «Черную пятницу»: разъяснение Сегодня 08:03 — Личные финансы

В конце ноября традиционно проходят масштабные распродажи, в частности «Черная пятница». В настоящее время продавцы устанавливают скидки на отдельные группы товаров. Покупатели часто совершают спонтанные покупки и могут приобрести вещь, которая не подошла по размеру, цвету, фасону или другим характеристикам. Поэтому возникает вопрос о возможности обмена или возврата таких товаров.

Об этом пишет Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

В учреждении отмечают, что перед покупкой акционного товара потребителю следует уточнить причину применения скидки. Удешевление может быть связано с повреждениями или недостатками товара. Также цена может снижаться из-за сезонности, обновления ассортимента или продажи остатков предыдущих коллекций.

Обмен товара надлежащего качества

Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если он не подошел по цвету, фасону, габаритам, размеру или другим индивидуальным характеристикам. Это право действует независимо от того, был ли товар приобретен по полной цене или при распродаже. Так предусмотрена статья 9 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Срок обмена составляет 14 дней без учета дня покупки. Продавец может устанавливать более длительный срок.

Обмен возможен при условии, что:

товар не использовали;

сохранены товарный вид, потребительские свойства, ярлыки и пломбы;

покупатель предоставляет документ в бумажной или электронной форме, включая QR-код фискального чека.

Товары, не подлежащие обмену

Постановление Кабинета Министров содержит перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену или возврату. Этот перечень обязателен для всех продавцов.

Если аналогичного товара нет в наличии, потребитель может:

приобрести другую вещь с перерасчетом стоимости;

расторгнуть договор купли-продажи и получить уплаченные денежные средства;

дождаться поступления аналогичного товара и совершить обмен после его появления в продаже.

Напомним, акции типа «Черная пятница» рассчитаны на импульсивные покупки. Красный цвет, таймеры обратного отсчета и яркие баннеры предназначены для того, чтобы вы покупали быстро, не обдумав решение. Совет: составьте список покупок заранее и перед нажатием кнопки «купить» сделайте паузу. Спросите себя:

Действительно ли мне это нужно?

Купил бы я это по полной цене?

Если ответ нет, оставьте товар в корзине до утра. Часто желание купить исчезает вместе с ночными скидками. Как эмоции заставляют тратить больше — рассказываем здесь

