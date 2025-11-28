Берегово получает прямое сообщение с Будапештом (сроки) Сегодня 08:33 — Личные финансы

Берегово получает прямое сообщение с Будапештом (сроки)

Новая европейская колея соединит закарпатские Берегово и Чоп с венгерскими Будапештом и Ньиредьгазой.

Об этом сообщила Укрзализныця

Сроки

Начиная с 14 декабря поезд № 36/35,32/37 Будапешт — Ньиредьгаза — Берегово будет направляться в Украину через станцию ​​Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп.

Кроме того, дополнительный региональный поезд № 644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) позволит в Захоне пересесть на любой из регулярных поездов венгерской железной дороги в направлении Будапешта.

Также напомним , с 14 декабря 2025 года, в новом графике движения на 2026 год, Укрзализныця внедряет тактовое движение в направлении Киев — Львов — Киев. Это означает, что поезда будут курсировать каждый час по стабильному и повторяющемуся расписанию. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с небольшими исключениями для «внепикового» периода.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.