Берегово получает прямое сообщение с Будапештом (сроки)
Новая европейская колея соединит закарпатские Берегово и Чоп с венгерскими Будапештом и Ньиредьгазой.
Об этом сообщила Укрзализныця.
Сроки
Начиная с 14 декабря поезд № 36/35,32/37 Будапешт — Ньиредьгаза — Берегово будет направляться в Украину через станцию Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп.
Кроме того, дополнительный региональный поезд № 644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) позволит в Захоне пересесть на любой из регулярных поездов венгерской железной дороги в направлении Будапешта.
Также напомним, с 14 декабря 2025 года, в новом графике движения на 2026 год, Укрзализныця внедряет тактовое движение в направлении Киев — Львов — Киев. Это означает, что поезда будут курсировать каждый час по стабильному и повторяющемуся расписанию. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с небольшими исключениями для «внепикового» периода.
