0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Берегово получает прямое сообщение с Будапештом (сроки)

Личные финансы
57
Берегово получает прямое сообщение с Будапештом (сроки)
Берегово получает прямое сообщение с Будапештом (сроки)
Новая европейская колея соединит закарпатские Берегово и Чоп с венгерскими Будапештом и Ньиредьгазой.
Об этом сообщила Укрзализныця.

Сроки

Начиная с 14 декабря поезд № 36/35,32/37 Будапешт — Ньиредьгаза — Берегово будет направляться в Украину через станцию ​​Ферихедь (Будапештский международный аэропорт) и Чоп.
Кроме того, дополнительный региональный поезд № 644/647 Ужгород — Захонь (через Чоп) позволит в Захоне пересесть на любой из регулярных поездов венгерской железной дороги в направлении Будапешта.
Также напомним, с 14 декабря 2025 года, в новом графике движения на 2026 год, Укрзализныця внедряет тактовое движение в направлении Киев — Львов — Киев. Это означает, что поезда будут курсировать каждый час по стабильному и повторяющемуся расписанию. Подавляющее большинство рейсов будут круглогодичными, с небольшими исключениями для «внепикового» периода.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems