В Украине вырос показатель средней зарплаты для начисления пенсий

В октябре средний размер заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы и учитывается для начисления пенсии, составляет 21 578 грн 46 коп. Это более чем на 388 грн больше показателя за сентябрь.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

«25 ноября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за октябрь 2025 года. Он составляет 21 578 гривен.

По обнародованным данным, с начала 2025 года показатель средней зарплаты вырос более чем на 2918 грн.

Показатели средней зарплаты для расчета пенсии в 2025 году:

январь — 18 660 грн 32 коп;

февраль — 18 589 грн 38 коп;

март — 19 430 грн 52 коп;

апрель -19 856 грн 19 коп;

май — 20 355 грн 40 коп;

июнь — 22 336 грн 81 коп;

июль — 20 455 грн 65 коп;

август — 19 813 грн 71 коп;

сентябрь — 21 190 грн 31 коп.

Напомним, средняя зарплата в июле 2025 года достигла 26 499 грн до уплаты налогов, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Это на 23,4% выше по сравнению с концом прошлого года. Чистым среднестатистическим украинцем получает на руки около 20 400 грн.

В то же время, как свидетельствуют результаты исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с экспертом рынка труда Татьяной Пашкиной. Большинство опрошенных компаний уже имеют ясное видение развития на следующий год. Главный акцент бизнес делает на увеличении уровня заработной платы — это планируют 94% компаний:

28% компаний предполагают рост в пределах 11−15%;

23% - на 5−10%;

10% - на 16−20%.

