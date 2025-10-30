На украинско-венгерской границе теперь работает система EES Сегодня 09:47

С 28 октября на всех пунктах пропуска на границе между Украиной и Венгрией введена система Entry/Exit System (EES), которая предусматривает сбор биометрических данных граждан третьих стран при пересечении границы.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечают венгерские пограничные службы, система вводится для ускорения контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев на территории ЕС.

Ранее EES начали применять в пунктах пропуска «Берегшурань — Лужанка» (с 12 октября) и «Захонь — Чоп» (с 21 октября).

При этом введение системы не изменяет общий порядок пересечения границы для украинцев и других путешественников.

Государственная пограничная служба рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок.

Справка Finance.ua:

С 12 октября в Европе работает новая система въезда/выезда (Entry/Exit System). Она регистрирует граждан третьих стран, путешествующих на короткий срок, когда они пересекают внешние границы европейских стран-участниц системы;

29 европейских стран, использующих EES, будут постепенно внедрять систему на своих внешних границах в течение шести месяцев;

систему на своих внешних границах в течение шести месяцев; в Польше система EES запустилась сначала на автомобильном пограничном переходе Медыка-Шегини и железнодорожном переезде Перемышль-Мостиска.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.