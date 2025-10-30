Для проблемных банков хотят расширить круг потенциальных инвесторов Сегодня 14:31

Фонд гарантирования вкладов предлагает усовершенствовать механизм урегулирования неплатежеспособных банков.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

На рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект № 13007-д , который должен урегулировать ряд вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, НБУ и институтов совместного инвестирования.

Больше возможностей для инвесторов и несколько принимающих банков

Документ, принятый в первом чтении в августе 2025 г., предусматривает возможность привлекать сразу несколько принимающих банков к урегулированию одного неплатежеспособного банка. Также предварительно квалифицированные инвесторы получат больше времени на изучение состояния такого банка.

По словам директора-распорядительницы Фонда Ольги Билай, основной проблемой привлечения инвесторов остается качество активов неплатежеспособных банков. Законопроект не решает этот вопрос напрямую, однако дает инвесторам больше гибкости.

«Мы можем увеличить время для ознакомления инвестора с бизнесом банка, предоставить ему возможность исправить ошибки, возложить часть убытков неплатежеспособного банка на предыдущих акционеров. Также может быть ситуация, когда у нас есть два инвестора, и мы должны выбрать одного. А если инвесторы хотят разные части бизнеса одного банка? Мы хотим предоставить им такую ​​возможность», — отметила она в интервью РБК-Украина.

Непрерывное обслуживание клиентов

Фонд выступает за подход, когда передача активов и обязательств от неплатежеспособного банка другому происходит непрерывно и незаметно для клиентов.

«К примеру, в пятницу банк закрылся, а в понедельник клиента обслуживает просто другой работающий банк. Наша цель — именно такой подход», — отметила Билай.

Изменения для кредиторов

После принятия законопроекта физическим лицам больше не придется подавать заявления, чтобы получить средства сверх гарантированной суммы. Это станет актуальным по окончании военного положения, когда гарантированная сумма возмещения составит 600 тыс. грн.

Также в документе содержится норма, защищающая кредиторов в долгосрочной перспективе.

«…если кредитор не пришел в течение трех лет после начала процедуры ликвидации банка, мы храним его средства», — уточнила руководитель Фонда.

В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы до европейского показателя в 100 тыс. евро.

