ГПСУ не подтверждает данные Польши о массовых выездах мужчин 18−22 лет
ГПСУ не подтверждает данные Польши о массовых выездах мужчин 18−22 лет
Государственная пограничная служба Украины не фиксирует выезд граждан за границу в разрезе возрастных категорий.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире программы «Ранок.Live».

Выезды мужчин 18−22 лет

По словам Демченко, движение мужчин в возрасте от 18 до 22 лет действительно происходит, однако эта категория составляет незначительную часть общего пассажиропотока.
«Мы фиксируем, что эта категория граждан пересекает границу как в направлении выезда из Украины, так и в обратном. Но если сравнить с общим пассажиропотоком, то это небольшое количество людей. Государственная пограничная служба не ведет учет по возрастным категориям — это касается и 18−22-летних, и 30-летних, и 60-летних»: — объяснил спикер.
Основную часть пассажиропотока составляют женщины, дети и пожилые люди.
Демченко отметил, что сейчас большинство пересечений границы приходится именно на эти категории. Кроме того, в сентябре общий пассажиропоток через украинскую границу уменьшился: на миллион пересечений меньше, чем в августе. Тенденция к сокращению сохраняется и в октябре. Окончательные данные пограничники обнародуют в начале ноября.

У украинской стороны нет статистики польских пограничников

Комментируя сообщения СМИ о том, что польская пограничная служба якобы ведет отдельный учет выездов мужчин в возрасте 18−22 лет, Демченко отметил, что украинская сторона не располагает такой информацией.
«К сожалению, я не могу подтвердить или опровергнуть данные польской пограничной службы. Если Польша ведет такой учет, это их право. Но еще раз подчеркиваю: категория мужчин в возрасте 18−23 лет — это небольшое количество», — подытожил он.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Politico писал, что в Польше и Германии растет напряжение из-за резкого увеличения количества молодых мужчин из Украины, прибывающих после ослабления правил выезда из страны. Политики в двух государствах уже заговорили о возможном ограничении их присутствия.
По данным польской пограничной службы, только через два месяца после изменения законодательства границу с Польшей пересекли 98,5 тысячи украинцев в возрасте 18−22 лет — почти вдвое больше, чем раньше. В Германии ситуация похожая: количество прибывших в страну молодых мужчин возросло с 19 в неделю в августе до более 1,5 тысячи в неделю в октябре.
