Война продолжает существенно менять наши ежедневные решения — от того, что мы кладем в корзину, до того, как определяем для себя «здоровую жизнь».

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus.

Более половины украинцев изменили свой рацион

56% опрошенных отметили, что их пищевые повадки изменились под влиянием войны. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Среди главных причин: рост цен, постоянный стресс и последствия атак, влияющих на быт и ритм жизни.

Для женщин и людей в возрасте 55+ особенно ощутимо эмоциональное истощение и нарушение сна. Именно эти факторы наиболее сильно влияют на регулярность питания и выбор продуктов.

Украинцы вынуждены еще больше экономить на еде

Несмотря на постепенную адаптацию к новым условиям, большинство украинцев продолжает сокращать расходы на продукты.

Доля тех, кто снизил пищевые бюджеты, выросла с 67% до 72%. Меньше всего экономят жители Киева и Западного региона, где уровень доходов традиционно выше. Больше всего жители Востока и Юга страны.

На чем экономят чаще всего

Под сокращение наиболее часто попадают кондитерские изделия, снеки и деликатесы.

Женщины чаще отказываются от сладкого — 54%, тогда как молодежь менее склонна уменьшать расходы на алкоголь — 26%.

В общем, украинцы упрощают свое потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и ​​избегая «эмоциональных» покупок.

