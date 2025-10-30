0 800 307 555
Украинцы все больше экономят на еде — исследование

Личные финансы
79
Война продолжает существенно менять наши ежедневные решения — от того, что мы кладем в корзину, до того, как определяем для себя «здоровую жизнь».
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus.

Более половины украинцев изменили свой рацион

56% опрошенных отметили, что их пищевые повадки изменились под влиянием войны. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
Среди главных причин: рост цен, постоянный стресс и последствия атак, влияющих на быт и ритм жизни.
Инфографика: Gradus
Для женщин и людей в возрасте 55+ особенно ощутимо эмоциональное истощение и нарушение сна. Именно эти факторы наиболее сильно влияют на регулярность питания и выбор продуктов.
Инфографика: Gradus
Украинцы вынуждены еще больше экономить на еде

Несмотря на постепенную адаптацию к новым условиям, большинство украинцев продолжает сокращать расходы на продукты.
Доля тех, кто снизил пищевые бюджеты, выросла с 67% до 72%. Меньше всего экономят жители Киева и Западного региона, где уровень доходов традиционно выше. Больше всего жители Востока и Юга страны.
Инфографика: Gradus
На чем экономят чаще всего

Под сокращение наиболее часто попадают кондитерские изделия, снеки и деликатесы.
Женщины чаще отказываются от сладкого — 54%, тогда как молодежь менее склонна уменьшать расходы на алкоголь — 26%.
В общем, украинцы упрощают свое потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и ​​избегая «эмоциональных» покупок.
Инфографика: Gradus
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на результаты исследования потребительского микрокредитования, проведенного Ассоциацией украинских банков (АУБ) совместно с Research.ua и Институтом социологии НАН Украины, писал, что большинство украинцев обращаются за микрокредитами, чтобы покрыть ежедневные расходы.
Основными причинами обращения в микрофинансовые организации остаются ежедневные потребности, прежде всего чтобы «дожить до зарплаты». Также распространены кредиты на оплату лечения, коммунальных услуг, покупку одежды или ремонт жилья.
По материалам:
Finance.ua
