«Собственное дело»: правительство увеличивает гранты для бизнеса и расширяет поддержку ветеранов и молодежи

Личные финансы
23
Правительство приняло решение о расширении грантовой программы поддержки предпринимателей — «Собственное дело». С 2026 г. она получит новые возможности: увеличенные размеры грантов и упрощенный доступ для тех, кто хочет начать или развить собственный бизнес.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.
Свириденко отметила, что грантовая программа «Собственное дело» уже помогла более чем 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.

Новые размеры грантов

  • до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;
  • до 200 тыс. грн — за одно созданное место;
  • до 350 тыс. грн — за два созданных места.
Молодые украинцы 18−25 лет смогут получить до 200 тыс. грн на открытие собственного дела.
Предприниматели, успешно реализовавшие предварительный грант, получат возможность подать заявку на дополнительный микрогрант.

Поддержка для ветеранов и семей погибших

Расширены условия участия для ветеранов и их семей. Теперь гранты могут получать не только ветераны, но и их родители и взрослые дети.
Семьи погибших Защитников Украины смогут получить до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.
Подать заявку можно через портал «Дія» или в центрах занятости.
Напомним, предприниматели должны вернуть сумму гранта, только если не выполнят обязательства перед государством, то есть:
  • не создадут рабочих мест в соответствии с суммой гранта;
  • будут вести деятельность менее 3 лет;
  • не уплатят налоги в бюджет, в частности, за трудоустроенных работников.
Грантовые средства можно использовать на:
  • приобретение оборудования;
  • закупку сырья;
  • арендную плату (не более 25% от суммы гранта);
  • аренду оборудования;
  • маркетинг и рекламу;
  • франчайзинг.
Finance.ua со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева ранее писал, что за три года украинские предприниматели получили более 28 тысяч микрогрантов на открытие или расширение бизнеса на общую сумму более 7 млрд грн.
Самыми популярными видами деятельности по развитию бизнеса стали розничная торговля, интернет-магазины, магазины, супермаркеты, перерабатывающая промышленность и заведения питания.
📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
