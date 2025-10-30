«Собственное дело»: правительство увеличивает гранты для бизнеса и расширяет поддержку ветеранов и молодежи Сегодня 11:03 — Личные финансы

«Собственное дело»: правительство увеличивает гранты для бизнеса и расширяет поддержку ветеранов и молодежи

Правительство приняло решение о расширении грантовой программы поддержки предпринимателей — «Собственное дело». С 2026 г. она получит новые возможности: увеличенные размеры грантов и упрощенный доступ для тех, кто хочет начать или развить собственный бизнес.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.

Свириденко отметила, что грантовая программа «Собственное дело» уже помогла более чем 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.

Новые размеры грантов

до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;

до 200 тыс. грн — за одно созданное место;

до 350 тыс. грн — за два созданных места.

Молодые украинцы 18−25 лет смогут получить до 200 тыс. грн на открытие собственного дела.

Предприниматели, успешно реализовавшие предварительный грант, получат возможность подать заявку на дополнительный микрогрант.

Поддержка для ветеранов и семей погибших

Расширены условия участия для ветеранов и их семей. Теперь гранты могут получать не только ветераны, но и их родители и взрослые дети.

Семьи погибших Защитников Украины смогут получить до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.

Подать заявку можно через портал «Дія» или в центрах занятости.

Напомним, предприниматели должны вернуть сумму гранта, только если не выполнят обязательства перед государством, то есть:

не создадут рабочих мест в соответствии с суммой гранта;

будут вести деятельность менее 3 лет;

не уплатят налоги в бюджет, в частности, за трудоустроенных работников.

Грантовые средства можно использовать на:

приобретение оборудования;

закупку сырья;

арендную плату (не более 25% от суммы гранта);

аренду оборудования;

маркетинг и рекламу;

франчайзинг.

Finance.ua со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева ранее писал , что за три года украинские предприниматели получили более 28 тысяч микрогрантов на открытие или расширение бизнеса на общую сумму более 7 млрд грн.

Самыми популярными видами деятельности по развитию бизнеса стали розничная торговля, интернет-магазины, магазины, супермаркеты, перерабатывающая промышленность и заведения питания.

📢 Находите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.