«Собственное дело»: правительство увеличивает гранты для бизнеса и расширяет поддержку ветеранов и молодежи
Правительство приняло решение о расширении грантовой программы поддержки предпринимателей — «Собственное дело». С 2026 г. она получит новые возможности: увеличенные размеры грантов и упрощенный доступ для тех, кто хочет начать или развить собственный бизнес.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.
Свириденко отметила, что грантовая программа «Собственное дело» уже помогла более чем 32 тысячам украинцев открыть бизнес, создать 46 тысяч рабочих мест и привлечь более 5 млрд грн в экономику.
Новые размеры грантов
- до 100 тыс. грн — без создания рабочих мест;
- до 200 тыс. грн — за одно созданное место;
- до 350 тыс. грн — за два созданных места.
Молодые украинцы 18−25 лет смогут получить до 200 тыс. грн на открытие собственного дела.
Предприниматели, успешно реализовавшие предварительный грант, получат возможность подать заявку на дополнительный микрогрант.
Поддержка для ветеранов и семей погибших
Расширены условия участия для ветеранов и их семей. Теперь гранты могут получать не только ветераны, но и их родители и взрослые дети.
Семьи погибших Защитников Украины смогут получить до 1 млн грн при создании новых рабочих мест.
Подать заявку можно через портал «Дія» или в центрах занятости.
Напомним, предприниматели должны вернуть сумму гранта, только если не выполнят обязательства перед государством, то есть:
- не создадут рабочих мест в соответствии с суммой гранта;
- будут вести деятельность менее 3 лет;
- не уплатят налоги в бюджет, в частности, за трудоустроенных работников.
Грантовые средства можно использовать на:
- приобретение оборудования;
- закупку сырья;
- арендную плату (не более 25% от суммы гранта);
- аренду оборудования;
- маркетинг и рекламу;
- франчайзинг.
Finance.ua со ссылкой на министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева ранее писал, что за три года украинские предприниматели получили более 28 тысяч микрогрантов на открытие или расширение бизнеса на общую сумму более 7 млрд грн.
Самыми популярными видами деятельности по развитию бизнеса стали розничная торговля, интернет-магазины, магазины, супермаркеты, перерабатывающая промышленность и заведения питания.
