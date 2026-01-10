0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 причин сменить работу в январе

Личные финансы
56
5 причин сменить работу в январе
5 причин сменить работу в январе
Если вы давно задумываетесь о переходе на другую позицию, повышении или полной смене профессионального вектора, именно январь дает вам максимальные шансы на успех.
Почему так происходит и как использовать этот период максимально эффективно, рассказывают специалисты budni.robota.ua.

Психологический эффект «чистого листа»

Новый год для многих начинается с внутреннего запроса на перемены. Именно в этот период люди подводят итоги: что в работе доставляло удовольствие, что истощало, где развитие остановилось, а где — наоборот, появился запрос на новые вызовы.
Читайте также
Такое осмысление помогает более четко сформулировать свои ожидания от следующего профессионального этапа.
Поэтому решения об изменении работы в январе обычно более осознанны, а не эмоциональны. Это не бегство от проблем, а шаг с пониманием направления движения.

Активизация рынка труда после праздничной паузы

Традиционно в конце декабря рынок труда замедляется и фактически берет паузу до завершения новогодних праздников.
Уже в январе компании возвращаются к активной работе: открывают вакансии, отложенные в конце года, и запускают новые проекты.
В этот период работодатели выходят на рынок с четким и реальным запросом на специалистов, а не на перспективу.
Читайте также
Для кандидатов это означает больше актуальных предложений, более быструю обратную связь и более оперативное принятие решений касательно найма.

Меньше конкуренция среди кандидатов

Когда работодатели после праздников активизируют поиск сотрудников, многие кандидаты еще только задумываются о переменах. Парадоксально, но факт: несмотря на рост количества вакансий, в январе конкуренция ниже, чем весной или осенью.
Часть искателей откладывает решение до весны, кто-то сомневается после праздников, а кто-то просто еще не вошел в рабочий ритм.
Читайте также
Если вы начинаете действовать уже в январе, ваше резюме и отзывы получают значительно больше внимания со стороны рекрутеров. Вы не теряетесь среди сотен кандидатов — вас замечают. Следовательно, шансы быстрее получить достойное предложение существенно растут.

Более гибкие работодатели и лучше условия

В начале года компании обычно более открыты к переговорам: охотнее пересматривают зарплатные ожидания кандидатов и легче соглашаются на гибридный или удаленный формат работы.
Причина проста — бизнесу важно быстро укомплектовать команды, чтобы реализовать годовые планы.
Читайте также
И если вы — сильный специалист, январь дает гораздо больше пространства для торга и выгодных договоренностей, чем любой другой месяц.

Комфортная адаптация на новом месте

Январь обычно не является пиковым месяцем по нагрузке у большинства компаний. Для нового работника это возможность адаптироваться в спокойном ритме и без спешки подготовиться к более активному периоду.
Начиная работу в январе, вы входите в компанию вместе с новыми целями, обновленными процессами и часто с новой командой.
На старте года меньше хаоса и больше структуры: вы получаете четкие инструкции от менеджера, достаточно времени, чтобы разобраться в задачах, и постепенно войти в роль без лишнего стресса.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems