5 причин сменить работу в январе
Если вы давно задумываетесь о переходе на другую позицию, повышении или полной смене профессионального вектора, именно январь дает вам максимальные шансы на успех.
Почему так происходит и как использовать этот период максимально эффективно, рассказывают специалисты budni.robota.ua.
Психологический эффект «чистого листа»
Новый год для многих начинается с внутреннего запроса на перемены. Именно в этот период люди подводят итоги: что в работе доставляло удовольствие, что истощало, где развитие остановилось, а где — наоборот, появился запрос на новые вызовы.
Такое осмысление помогает более четко сформулировать свои ожидания от следующего профессионального этапа.
Поэтому решения об изменении работы в январе обычно более осознанны, а не эмоциональны. Это не бегство от проблем, а шаг с пониманием направления движения.
Активизация рынка труда после праздничной паузы
Традиционно в конце декабря рынок труда замедляется и фактически берет паузу до завершения новогодних праздников.
Уже в январе компании возвращаются к активной работе: открывают вакансии, отложенные в конце года, и запускают новые проекты.
В этот период работодатели выходят на рынок с четким и реальным запросом на специалистов, а не на перспективу.
Для кандидатов это означает больше актуальных предложений, более быструю обратную связь и более оперативное принятие решений касательно найма.
Меньше конкуренция среди кандидатов
Когда работодатели после праздников активизируют поиск сотрудников, многие кандидаты еще только задумываются о переменах. Парадоксально, но факт: несмотря на рост количества вакансий, в январе конкуренция ниже, чем весной или осенью.
Часть искателей откладывает решение до весны, кто-то сомневается после праздников, а кто-то просто еще не вошел в рабочий ритм.
Если вы начинаете действовать уже в январе, ваше резюме и отзывы получают значительно больше внимания со стороны рекрутеров. Вы не теряетесь среди сотен кандидатов — вас замечают. Следовательно, шансы быстрее получить достойное предложение существенно растут.
Более гибкие работодатели и лучше условия
В начале года компании обычно более открыты к переговорам: охотнее пересматривают зарплатные ожидания кандидатов и легче соглашаются на гибридный или удаленный формат работы.
Причина проста — бизнесу важно быстро укомплектовать команды, чтобы реализовать годовые планы.
И если вы — сильный специалист, январь дает гораздо больше пространства для торга и выгодных договоренностей, чем любой другой месяц.
Комфортная адаптация на новом месте
Январь обычно не является пиковым месяцем по нагрузке у большинства компаний. Для нового работника это возможность адаптироваться в спокойном ритме и без спешки подготовиться к более активному периоду.
Начиная работу в январе, вы входите в компанию вместе с новыми целями, обновленными процессами и часто с новой командой.
На старте года меньше хаоса и больше структуры: вы получаете четкие инструкции от менеджера, достаточно времени, чтобы разобраться в задачах, и постепенно войти в роль без лишнего стресса.
