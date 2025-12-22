Рынок IT вакансий в 2025 году— аналитика Djinni Сегодня 08:03 — Личные финансы

2025 стал годом стабильного роста количества вакансий в ІТ. Если в начале декабря прошлого года в поиске было 7400 предложений, то в конце 2025 это уже около 9400 в выходные и стабильные 10 тыс. в будни.

Об этом свидетельствует аналитика djinni.

Всего с начала года на середину декабря опубликовано более 90 тыс. вакансий. Это на 10% больше, чем за весь 2024 год.

В то же время возросла и продолжительность публикации вакансий. Если раньше они находились в поиске в среднем 13−30 дней, то сейчас 17−40 дней.

Один из ключевых трендов года — это фулстекизация. Fullstack стал самой большой категорией вакансий для senior кандидатов и занял 3 место в общем рейтинге с долей около 8,5%.

Второй важный тренд — это рост Data Science вакансий. За год доля этой категории в онлайне выросла более чем вдвое. В первом квартале она была на 15-м месте по количеству опубликованных вакансий, а в четвертом уже на 9-м. И похоже, что этот тренд увидит продолжение в следующем году.

Но больше всего в поиске вакансий для маркетологов: доля категории Marketing сейчас около 17% и так продолжается с середины 2023 года. Последние несколько месяцев доля маркетинговых вакансий снижается, но поскольку их все равно вдвое больше, чем ближайших конкурентов, вряд ли эта категория скоро уступит первое место.

Общее количество кандидатов

Общее количество кандидатов в поиске за год почти не изменилось и составляет около 82 тысяч.

В то же время существенно изменилась структура пула. Доля кандидатов без опыта снизилась с 18% в конце 2023 года до 7,5% в 2025 году. Доля опытных специалистов выросла с 41% до 49%.

Единственная сфера, где количество начинающих выросло, — это дата специалисты. Число кандидатов без опыта в этой категории увеличилось на 20%, а с 1 годом опыта — на 30%.

Наймы

За 11 месяцев 2025 года количество наемов уменьшилось на 4% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2024 году падение составило 20%.

Снижение наемов коснулось почти всех профессий, но есть исключения. Рост найма зафиксирован в Talent Acquisition на 8% и Data Related на 7%. Наибольшее сокращение у DevOps и менеджеров. Количество нанятых разработчиков осталось без изменений.

Топ категорий в наймах:

JavaScript — 9.5% наймов, столько же как и в прошлом году;

QA — 8.3%, в прошлом году было чуть меньше 8%;

Marketing — 5.7%, так же как и в прошлом году;

Design — 5.3%, было 5.3%;

Python 5.30%, было всего 4%. В абсолютном измерении наймы Python разработчиков (или дата сайентистов, знающих Python) выросли аж на 25% по сравнению с 11 месяцами 2024 года, и эта категория поднялась с 7 место на 5-е.

Наибольший рост наймов в 2025-м — в категории Fullstack, на 28%. Наймы в категории Project Management, которая в прошлом году была на 5 месте, снизились на 15%. Также ощутимое снижение в PHP наймах (-17%), DevOps (-15%) и Node. js (-20%).

Зарплаты

Разработчиков с опытом 7+ лет в 2025 году нанимали в среднем на $4500. Это ниже, чем в предыдущие три года.

На других уровнях опыта ситуация такая же, кроме разве что кандидатов без опыта: их медианная зарплата $500 была в 2022-м и остается сейчас.

Но не во всех категориях падение зарплат продолжается. Например, для senior тестировщиков зарплаты на высших уровнях опыта держатся на одном уровне второй год подряд, у senior маркетологов и менеджеров есть рост, а в дата-категориях растут зарплаты для мидлов.

Зарплаты дата специалистов с 7+ лет опыта сейчас выше, чем у разработчиков и стабильные второй год подряд.

Более половины Golang разработчиков с опытом 3+ года наняли на $5000 или больше.

Среди DevOps доля дорогих наймов 39% (была 43%), Data Science — 36% (не изменилась), Node. js — 32% (была 40%). Но, пожалуй, самое драматичное падение зарплат у джавистов — сейчас 28% нанимают с 5000 в профиле, было — 49%.

QA i рекрутеров с зарплатой 5 тыс. и больше за последние 12 месяцев не нанимали. Среди разработчиков наименьшая доля дорогостоящих в категории PHP.

Отклики на вакансии

В 2025 году кандидаты направили 2,3 млн откликов, что на 18% меньше, чем в прошлом году. В то же время рекрутеры стали писать чаще, и количество предложений выросло на 21%.

Среднее количество откликов на одну вакансию в ноябре составило 13,5. В 2023 году этот показатель достигал 24.

Больше всего предложений, почти 14% получают маркетологи. Python и JavaScript иногда меняются местами в этом рейтинге. В зависимости от месяца они получают по 5−6% предложений. А вот PHP, когда-то бывший в лидерах, сейчас едва попадает в десятку, всего лишь три с лишним процента.

