Какие вакансии в Польше были самыми популярными среди украинцев в 2025 году

В течение первых девяти месяцев 2025 года украинцы активно откликались на вакансии в логистических центрах, промышленности и пищевом производстве.

Об этом свидетельствуют внутренние данные международной компании по трудоустройству Gremi Personal

Самые популярные направления трудоустройства

По данным компании, почти 49% кандидатов выбирали работу по упаковке и сортировке товаров на складах и в логистических центрах.

Аграрный сектор вместе с направлениями, связанными с обработкой продуктов питания, охватил 11,2% откликов.

В ключевые категории также вошли неквалифицированная работа в промышленности с показателем 9,96%, технические неквалифицированные задачи с показателем 9,5%, а также мясо- и рыбопереработка с показателем 9,47%.

В Gremi Personal отметили, что именно эти направления формируют основу стабильного спроса на работников в Польше и остаются главными вариантами трудоустройства для украинцев.

Спрос на работников

Структура спроса в 2025 году сохраняет стабильность и повторяет тенденции 2024 года. Так, в Польше больше всего ищут работников логистических центров, пищевой промышленности и для сезонных предновогодних работ.

Среди украинцев популярны вакансии упаковщиков, сортировщиков, работников складов. Также они активно рассматривают предложения в строительной сфере, где растет потребность в квалифицированных специалистах, в том числе каменщиках, плиточниках, штукатурах и монтажниках.

Дефицит кадров

Несмотря на уменьшение количества вакансий в первой половине года, польские работодатели продолжают испытывать нехватку работников в ряде отраслей. Самый большой дефицит наблюдается в мясоперерабатывающей промышленности. Нехватка кандидатов также ощутима на вакансиях водителей грузовиков и автобусов.

Стабильным остается спрос на технические специальности, среди которых водители погрузчиков, слесари, сварщики и работники технического обслуживания. Работодатели ожидают подтвержденные навыки работы с оборудованием, ответственное отношение к правилам безопасности и готовность работать в сменном графике. По данным компании этот сегмент рынка почти не реагирует на сезонные изменения.

Работа для кандидатов с опытом

Отдельную категорию составляют специалисты среднего и руководящего звена, среди которых бригадиры, руководители смен и линейные менеджеры. Для таких вакансий нужны знания польского языка, опыт работы в аналогичных условиях в Польше или других странах, а также умение организовывать процессы и управлять командами. В Gremi Personal отметили, что именно такие навыки открывают доступ к стабильным и высокооплачиваемым предложениям.

Спрос на сезонные работы

Компания сообщает, что наряду с постоянными вакансиями в течение девяти месяцев 2025 года сохранялся спрос и на сезонные работы. На них пришлось 2,1% клиентов Gremi Personal. В конце года традиционно растет количество краткосрочных предложений, связанных с предпраздничной подготовкой. Среди них комплектация заказов, упаковки, складские работы и временные вакансии в пищевом производстве.

Основными требованиями кандидатов на сезонные вакансии остаются желание работать и легальное пребывание в Польше. В компании отмечают, что эти условия открывают путь к наиболее востребованным вакансиям как постоянного, так и сезонного формата.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Польше растет обеспокоенность возможным оттоком украинских иммигрантов в случае завершения войны. Аналитики mBank предполагают, что со стабилизацией ситуации в Украине часть граждан может решить вернуться домой, что создаст дополнительное давление на польский рынок труда. По оценкам банка, в случае возвращения до 500 тысяч украинцев страна может столкнуться с ощутимыми экономическими последствиями. Это касается, прежде всего, замедления темпов роста ВВП и повышения инфляции.

