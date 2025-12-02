В Польше работодателей обяжут называть зарплату на собеседовании Сегодня 09:33 — Личные финансы

В Польше работодателей обяжут называть зарплату на собеседовании

С 24 декабря 2025 года в Польше начнут действовать новые правила Трудового кодекса. Они обяжут работодателям открыто сообщать кандидату уровень оплаты, которую предлагают на вакансии.

Об этом сообщает inpoland.

Кроме того, компаниям запретят спрашивать, сколько человек зарабатывал на предыдущем месте работы.

Такие изменения, говорят законодатели, должны сделать процесс найма более прозрачным.

Разрыв в зарплатах

До 7 июня 2026 года все страны ЕС должны внедрить Директиву о преодолении гендерного разрыва в оплате труда. Она гарантирует, что мужчины и женщины получат одинаковую плату за одинаковую работу. Сейчас в Польше этот разрыв составляет 7,8%, в то время как в среднем по ЕС — 12%.

Министерство труда Польши рекомендует компаниям заранее подготовиться к новым требованиям:

провести аудит зарплат,

обновить политики оплаты труда,

выстроить прозрачную структуру заработных плат,

определить понятные критерии повышения и карьерного роста.

Изменения должны уменьшить дискриминацию по полу и в целом улучшить условия труда в стране.

Для понимания: данные GUS указывают на значительный гендерный разрыв в доходах работников в Польше:

медианная зарплата мужчин в мае 2025 года составила 7 299,68 злотых,

в то же время медианная зарплата женщин была на уровне 6 897,36 злотых.

Справка Finance.ua:

ранее мы сообщали, что в рейтинге самых высоких зарплат первое место второй год подряд занимает Мазовецкое воеводство. Здесь работники получают среднюю валовую зарплату в размере 9488,94 злотых;

также отмечалось, что для украинцев польский рынок труда остается благоприятным, особенно в секторах с меньшим требованием к квалификации и высокой долей физического труда;

с 1 января 2026 года работники в Польше будут получать минимальную зарплату в размере 4806 злотых брутто (около 55 127 грн по состоянию на сентябрь 2025 г.) и минимальную почасовую ставку — 31,40 злотых брутто (около 360 грн).

