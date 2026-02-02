0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где работают украинские предприниматели в Польше — данные аналитиков

Личные финансы
1
Украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг.
Украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг.
В 2025 году украинцы подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности (JDG) в Польше и стали крупнейшей группой среди иностранцев и лиц с двойным гражданством, которые открывали бизнес в стране.
Об этом сообщил Аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.
По данным Центра регистрации и информации о хозяйственной деятельности Польши (CEIDG), в 2025 году было зарегистрировано 288 800 заявок на открытие JDG.
Подавляющее большинство заявителей составляли граждане Польши — 245 300 заявлений. В то же время, количество заявок от иностранцев продолжает расти. В 2025 году они подали 43 500 документов, что составляет 15,1% от общего количества и на 2300 больше, чем в 2024 году.

Украинцы — самая большая группа среди иностранцев

Количество заявок от граждан Украины в 2025 году составило 33 800, что превышает показатель 2024 года, когда было зарегистрировано 33 165 украинских предпринимателей.
Среди других иностранцев, которые открывали бизнес в Польше в прошлом году, были:
  • белорусы — 2,7 тыс. JDG;
  • румыны — 383;
  • россияне — 361;
  • также граждане Германии, Италии и других стран.
«Главными стимулами для иностранцев начинать предпринимательскую деятельность в Польше являются относительно низкие барьеры для входа в бизнес, упрощенные процедуры регистрации и легкость ликвидации JDG. Рост количества именно украинских предпринимателей частично объясняется также специальным законом, упрощающим для них легальное ведение бизнеса», — объясняют в Gremi Personal.

В каких сферах работают украинские предприниматели

Аналитический центр отмечает, что украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг. Среди основных направлений:
  • строительство;
  • транспорт;
  • общепит;
  • бытовые услуги;
  • ІТ.
При этом значительная часть сервисных услуг ориентирована, прежде всего, на украинское общество в Польше.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцы составляют 67% от общего числа иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех работающих в Польше. В то же время, украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности.
Около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, имеют работу и платят налоги и социальные взносы. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет около 25%, в Чехии — 48%.
По данным GUS, средняя валовая заработная плата в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9583,31 злотых.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Украинцы в ПольшеПольшаБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems