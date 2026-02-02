Где работают украинские предприниматели в Польше — данные аналитиков Сегодня 09:01 — Личные финансы

Украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг.

В 2025 году украинцы подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной предпринимательской деятельности (JDG) в Польше и стали крупнейшей группой среди иностранцев и лиц с двойным гражданством, которые открывали бизнес в стране.

Об этом сообщил Аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal.

По данным Центра регистрации и информации о хозяйственной деятельности Польши (CEIDG), в 2025 году было зарегистрировано 288 800 заявок на открытие JDG.

Подавляющее большинство заявителей составляли граждане Польши — 245 300 заявлений. В то же время, количество заявок от иностранцев продолжает расти. В 2025 году они подали 43 500 документов, что составляет 15,1% от общего количества и на 2300 больше, чем в 2024 году.

Украинцы — самая большая группа среди иностранцев

Количество заявок от граждан Украины в 2025 году составило 33 800, что превышает показатель 2024 года, когда было зарегистрировано 33 165 украинских предпринимателей.

Среди других иностранцев, которые открывали бизнес в Польше в прошлом году, были:

белорусы — 2,7 тыс. JDG;

румыны — 383;

россияне — 361;

также граждане Германии, Италии и других стран.

«Главными стимулами для иностранцев начинать предпринимательскую деятельность в Польше являются относительно низкие барьеры для входа в бизнес, упрощенные процедуры регистрации и легкость ликвидации JDG. Рост количества именно украинских предпринимателей частично объясняется также специальным законом, упрощающим для них легальное ведение бизнеса», — объясняют в Gremi Personal.

В каких сферах работают украинские предприниматели

Аналитический центр отмечает, что украинские предприниматели чаще всего работают в сфере услуг. Среди основных направлений:

строительство;

транспорт;

общепит;

бытовые услуги;

ІТ.

При этом значительная часть сервисных услуг ориентирована, прежде всего, на украинское общество в Польше.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцы составляют 67% от общего числа иностранцев, занятых в польской экономике. Это около 5% всех работающих в Польше. В то же время, украинцы все чаще не соглашаются на неквалифицированные должности.

Около 80% украинцев, проживающих в Польше, экономически активны, имеют работу и платят налоги и социальные взносы. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет около 25%, в Чехии — 48%.

По данным GUS, средняя валовая заработная плата в секторе предприятий в декабре 2025 года составила 9583,31 злотых.

