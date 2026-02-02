Треть кандидатов игнорируют вакансии без указанной зарплаты — исследование Сегодня 12:06 — Личные финансы

Все большее число кандидатов ожидают, что информация об оплате труда будет обнародована еще на этапе вакансии.

Треть респондентов принципиально игнорируют вакансии без указанной зарплаты. При этом все больше кандидатов ожидают, что информация об оплате труда будет обнародована еще на этапе вакансии.

Об отношении кандидатов к зарплатной прозрачности рассказали представители платформы robota.ua в комментарии Speka.

По словам Product Manager robota.ua Дениса Писарева, вакансии с указанной зарплатой получают больше откликов, чем объявления без финансовых условий. Поэтому платформа рекомендует работодателям сразу указывать размер оплаты или зарплатную вилку.

По внутренней статистике robota.ua более 50% вакансий на платформе уже содержат информацию о зарплате.

Освещение зарплатных ожиданий в резюме

Команда robota.ua опросил более 11 тыс. респондентов, чтобы выяснить, как кандидаты относятся к указанию компенсации в резюме и вакансиях.

Кто первым должен назвать зарплату

Результаты опроса показывают:

только 23% кандидатов указывают желаемый уровень зарплаты в резюме или в отклике на вакансию;

9% опрошенных не знали, что могут указывать на ожидаемое вознаграждение;

почти 50% кандидатов не готовы называть сумму первыми.

Для определения рыночного уровня оплаты труда кандидаты:

анализируют открытые источники и аналитику — 41%;

ориентируются на собственный опыт — 26%;

просматривают вакансии на сайтах поиска работы — 21%.

«Работодатели сталкиваются с определенными опасениями по поводу публикации зарплат, прежде всего страхом, что низкая ЗП будет отпугивать искателей. Иногда случается такая ситуация, что компании специально указывают завышенное вознаграждение, и это также может отпугивать искателей, потому что они начинают подозревать, что что-то не так. Поэтому мы всегда рекомендуем указывать реальную рыночную зарплату, отмечать вилку, а также оставлять ремарку, что готовы к обсуждению при необходимости», — советует Писарев.

Среди тех, кто сразу указывает зарплатные ожидания:

58% стремятся отсеивать вакансии с более низкой оплатой;

21% хотят получать релевантные рекомендации вакансий;

18% рассчитывают на более быструю обратную связь;

11% считают это признаком профессионального резюме.

Среди основных причин, по которым искатели не озвучивают желаемый уровень оплаты до собеседования:

45% хотят сначала услышать предложение от работодателя;

28% испытывают трудности с оценкой себя и рынка;

28% опасаются отпугнуть работодателя завышенными ожиданиями или, напротив, недооценить себя;

10% указывают на сложность расчета справедливого уровня заработной платы.

Что означает pay transparency для рынка труда

«‎По нашим наблюдениям, вакансии с указанным уровнем оплаты или хотя бы зарплатной вилкой получают гораздо больше релевантных откликов. Это существенно упрощает коммуникацию на старте и экономит время всех сторон. В то же время, решение о формате публикации зарплаты каждая компания принимает с учетом собственного контекста, роли и рынка. Но очевидно, что подход „договорная зарплата“ постепенно теряет эффективность: кандидаты все лучше ориентируются в рыночных уровнях и ожидают большей открытости работодателей», — говорит Марина Головко, руководитель отдела экспертизы по управлению персоналом компании robota.ua.

По оценкам экспертов, распространение стандартов pay transparency может повлиять на:

формирование более полной зарплатной статистики;

лучшую ориентацию кандидатов на рыночных уровнях оплаты;

планирование компенсационной политики работодателями.

Сегодня все больше кандидатов ждут, чтобы работодатель назвал сумму первым. Таким образом, публикация зарплаты в вакансии не только формирует прозрачные и справедливые условия рынка, но и оказывает непосредственное влияние на эффективность найма. Компании, которые открыто говорят об оплате труда, считаются более надежными и справедливыми. Те же бизнесы, которые воздерживаются от открытой политики компенсации, теряют часть потенциальных талантов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что работодатели все активнее опираются на аналитические данные при формировании вакансий. Более 70% компаний регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, чтобы корректировать требования к кандидатам и условия найма.

Семь из десяти работодателей при определении зарплат ориентируются сразу на два показателя: средний уровень оплаты на рынке и предложения конкурентов.

