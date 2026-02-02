Треть кандидатов игнорируют вакансии без указанной зарплаты — исследование
Треть респондентов принципиально игнорируют вакансии без указанной зарплаты. При этом все больше кандидатов ожидают, что информация об оплате труда будет обнародована еще на этапе вакансии.
Об отношении кандидатов к зарплатной прозрачности рассказали представители платформы robota.ua в комментарии Speka.
По словам Product Manager robota.ua Дениса Писарева, вакансии с указанной зарплатой получают больше откликов, чем объявления без финансовых условий. Поэтому платформа рекомендует работодателям сразу указывать размер оплаты или зарплатную вилку.
По внутренней статистике robota.ua более 50% вакансий на платформе уже содержат информацию о зарплате.
Освещение зарплатных ожиданий в резюме
Команда robota.ua опросил более 11 тыс. респондентов, чтобы выяснить, как кандидаты относятся к указанию компенсации в резюме и вакансиях.
Кто первым должен назвать зарплату
Результаты опроса показывают:
- только 23% кандидатов указывают желаемый уровень зарплаты в резюме или в отклике на вакансию;
- 9% опрошенных не знали, что могут указывать на ожидаемое вознаграждение;
- почти 50% кандидатов не готовы называть сумму первыми.
Для определения рыночного уровня оплаты труда кандидаты:
- анализируют открытые источники и аналитику — 41%;
- ориентируются на собственный опыт — 26%;
- просматривают вакансии на сайтах поиска работы — 21%.
«Работодатели сталкиваются с определенными опасениями по поводу публикации зарплат, прежде всего страхом, что низкая ЗП будет отпугивать искателей. Иногда случается такая ситуация, что компании специально указывают завышенное вознаграждение, и это также может отпугивать искателей, потому что они начинают подозревать, что что-то не так. Поэтому мы всегда рекомендуем указывать реальную рыночную зарплату, отмечать вилку, а также оставлять ремарку, что готовы к обсуждению при необходимости», — советует Писарев.
Среди тех, кто сразу указывает зарплатные ожидания:
- 58% стремятся отсеивать вакансии с более низкой оплатой;
- 21% хотят получать релевантные рекомендации вакансий;
- 18% рассчитывают на более быструю обратную связь;
- 11% считают это признаком профессионального резюме.
Среди основных причин, по которым искатели не озвучивают желаемый уровень оплаты до собеседования:
- 45% хотят сначала услышать предложение от работодателя;
- 28% испытывают трудности с оценкой себя и рынка;
- 28% опасаются отпугнуть работодателя завышенными ожиданиями или, напротив, недооценить себя;
- 10% указывают на сложность расчета справедливого уровня заработной платы.
Что означает pay transparency для рынка труда
«По нашим наблюдениям, вакансии с указанным уровнем оплаты или хотя бы зарплатной вилкой получают гораздо больше релевантных откликов. Это существенно упрощает коммуникацию на старте и экономит время всех сторон. В то же время, решение о формате публикации зарплаты каждая компания принимает с учетом собственного контекста, роли и рынка. Но очевидно, что подход „договорная зарплата“ постепенно теряет эффективность: кандидаты все лучше ориентируются в рыночных уровнях и ожидают большей открытости работодателей», — говорит Марина Головко, руководитель отдела экспертизы по управлению персоналом компании robota.ua.
По оценкам экспертов, распространение стандартов pay transparency может повлиять на:
- формирование более полной зарплатной статистики;
- лучшую ориентацию кандидатов на рыночных уровнях оплаты;
- планирование компенсационной политики работодателями.
Сегодня все больше кандидатов ждут, чтобы работодатель назвал сумму первым. Таким образом, публикация зарплаты в вакансии не только формирует прозрачные и справедливые условия рынка, но и оказывает непосредственное влияние на эффективность найма. Компании, которые открыто говорят об оплате труда, считаются более надежными и справедливыми. Те же бизнесы, которые воздерживаются от открытой политики компенсации, теряют часть потенциальных талантов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что работодатели все активнее опираются на аналитические данные при формировании вакансий. Более 70% компаний регулярно анализируют ситуацию на рынке труда, чтобы корректировать требования к кандидатам и условия найма.
Семь из десяти работодателей при определении зарплат ориентируются сразу на два показателя: средний уровень оплаты на рынке и предложения конкурентов.
