Работники, привлеченные к возобновлению энергетики, получат доплаты к зарплате

Сотрудники, привлеченные к возобновлению энергосистемы, будут получать ежемесячно 20 тыс. грн доплаты к зарплате с января по март.
Об этом сообщили Владимир Зеленский и Юлия Свириденко.

Кто получит доплату к зарплате

Как отмечает премьер-министр, доплату получат работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и «Укрзалізниці», которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.
Средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале.
«Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому имеющему право на получение поступит сообщение через „Действие“ или смс», — пояснила Свириденко.
Finance.ua
