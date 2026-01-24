Работники, привлеченные к возобновлению энергетики, получат доплаты к зарплате
Сотрудники, привлеченные к возобновлению энергосистемы, будут получать ежемесячно 20 тыс. грн доплаты к зарплате с января по март.
Об этом сообщили Владимир Зеленский и Юлия Свириденко.
Кто получит доплату к зарплате
Как отмечает премьер-министр, доплату получат работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и «Укрзалізниці», которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.
Средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале.
«Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия подадут персональные списки ремонтников. Каждому имеющему право на получение поступит сообщение через „Действие“ или смс», — пояснила Свириденко.
Поделиться новостью
Также по теме
Работники, привлеченные к возобновлению энергетики, получат доплаты к зарплате
Кому подойдут цифровые инструменты для ведения бюджета
В прошлом году украинские компании накопили рекордное количество долгов по зарплате (инфографика)
Самые дешевые способы утепления жилья
Проверки тарифов ЖКУ: в 2025 году потребителям вернули свыше 53 млн грн
Эпоха ИИ: какие профессии будут иметь шестизначные зарплаты и спрос — мнения экспертов